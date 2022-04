Sienna Miller cree que salir con Jude Law la protegió de Harvey Weinstein

Los múltiples cargos contra Harvey Weinstein han conseguido meterle entre rejas. Sin embargo, las secuelas provocadas por sus abusos en la industria siguen coleando y muchas actrices se han referido a ese acoso del que se tenía conocimiento en los circuitos de Hollywood, aunque entonces se optara por normalizarlo o mantenerlo en secreto.

La última en pronunciarse al respecto ha sido Sienna Miller, que coincidió con el depredador en el biopic Factory Girl, en 2006. En una entrevista para The Guardian, la británica ha asegurado que no tenía ni idea de los ataques del productor a otras compañeras: "La verdad es que no le tenía miedo. Y no era consciente de que estaba violando a mujeres".

Aunque reconoce que la crueldad de Weinstein era de sobra conocida ("No te habías estrenado hasta que Weinstein te hacía llorar", apunta), Miller afirma que sintió "que me había dado la mayor validación" criticándola fuera de cámara. La actriz ha recordado un episodio tenso con Weinstein: "Me llevó a su oficina y me dijo: 'No vas a volver a salir, no te vas a ir de fiesta'. Estaba de pie sobre mí, yo sentada en la silla, con el labio temblando, y después dio un portazo y yo me eché a llorar".

Más allá de ese encontronazo, Miller insiste en que jamás fue víctima de acoso y que, una vez que Weinstein la invitó a su hotel, se llevó con ella a otros productores: "Fue algo inocente". En cuanto a por qué el productor no trató de propasarse con ella, la británica señala a su entonces novio, Jude Law, como posible razón: "Era la novia de Jude y eso probablemente me protegía. Jude era un gran actor para Harvey".

"Llamé a Harvey ‘Papi’ desde el primer día, algo que seguro que ayudó", ha añadido después: "No vas a masturbarte con eso".

Hace unos meses, Angelina Jolie también relataba su terrible experiencia con Weinstein a los 26 años cuando protagonizó Jugando con la muerte. Aunque no entró en detalles sobre lo que hizo el depredador exactamente, sí dejó claro que fue muy desagradable y tuvo que huir de la habitación: "Fue mucho más que un flirteo, tuve que escapar".

