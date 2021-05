Sí, Michael Jordan estará en ‘Space Jam: Nuevas leyendas’

Las malas críticas recibidas a su estreno en los 90 no pudieron presagiar el clásico generacional en el que se convertiría Space Jam, donde la superestrella de la NBA Michael Jordan cruzaba fuerzas con los Looney Tunes. Así, nadie ha podido evitar que reciba luz verde una secuela, y que está planee estrenarse este 16 de julio con LeBron James en el lugar de Jordan… entre otras diferencias. Como pudimos ver en su reciente tráiler, Space Jam: Nuevas leyendas quiere marcarse un Ready Player One con buena parte de las propiedades intelectuales de Warner Bros., permitiendo que James y la tribu de Bugs Bunny confraternicen con los personajes de Mad Max, Matrix o… La naranja mecánica.

Vaya, que Nuevas leyendas va a estar atiborrada de personajes conocidos, y por eso no es en absoluto una sorpresa que todo apunte a que entre ellos vaya a estar el propio Michael Jordan. Pese a que la secuela dirigida por Malcolm D. Lee no tiene continuidad directa con el film de 1996, sus responsables no han podido resistirse a incluir al deportista, aunque aún hay cierto misterio de cómo lo harán. Don Cheadle, que encarna al villano de Nuevas leyendas (nombre: Al G. Rhythm, misión: robarle todos los seguidores de Instagram a LeBron James porque esos son los tiempos que vivimos), lo ha desvelado en una reciente entrevista: “Michael Jordan estará en la película, pero no del modo que esperas”.

¿Qué puede significar esto? Por lo pronto, que su presencia no irá más allá de un cameo. Luego queda la posibilidad de que solo sea algún tipo de imagen suya, sin requerir que Jordan se persone en el set, o que Cheadle nos esté troleando. ¿Y si se refiere a que el que aparecerá en la película es Michael B. Jordan, actor fetiche del mismo Ryan Coogler que ejerce de productor de Space Jam: Nuevas leyendas? En puridad, Cheadle no estaría mintiendo si es el protagonista de Creed quien finalmente se ve las caras con LeBron James.

La tardía secuela de Space Jam ha acaparado los titulares en las últimas semanas no solo a cuenta de su tráiler, sino también por un rediseño de Lola Bunny (voz de Zendaya) que ha enfurecido a ciertos fans. Nuevas leyendas cuenta cómo James ha de ir a buscar a su hijo perdido al “Serboverso”, donde conviven los personajes y franquicias de Warner. El Serboverso será el marco de una asociación de James con los Looney Tunes para derrotar al Goon Squad, y también contará con la presencia de otros jugadores de baloncesto como Anthony Davis, Nneka Ogwumike, Klay Thompson o Diana Taurasi.

