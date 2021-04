Zendaya se une a ‘Space Jam: Nuevas leyendas’ como Lola Bunny

Lo poco que sabíamos del argumento de Space Jam: Nuevas leyendas ya nos puso sobre aviso: a diferencia de la película original de 1996, a esta tardía secuela no le bastaba con unir a una estrella del baloncesto con los Looney Tunes. Por todo ello, y con LeBron James sustituyendo a Michael Jordan, el film de Malcolm D. Lee nos conduciría a algo llamado el ‘Servoverso' donde gran parte de las propiedades intelectuales de Warner Bros. han cobrado vida, desde el Gigante de Hierro al oso Yogui pasando por… ¿los drugos de La naranja mecánica? Vivimos tiempos extraños, y eso pasando por alto la controversia que tuvo lugar hace pocas semanas en torno a la de-sexualización de Lola Bunny.

El personaje que debutó en la Space Jam original como el interés romántico de Bugs Bunny regresa en Nuevas leyendas con un nuevo diseño y, según recoge Entertainment Weekly en exclusiva, una voz de lo más llamativa. Así las cosas, en EE.UU. Lola Bunny será interpretada por Zendaya, una de las grandes actrices de su generación a quien, aparte de las películas de Spider-Man y Euphoria, vimos lucirse de lo lindo en Malcolm & Marie. La cuenta oficial de Nuevas leyendas ha citado el tuit del medio que conducía a la noticia con un triunfante “Welcome to the Jam, Zendaya”.

Además de James y Zendaya, otros nombres que destacan en el film es el de Ryan Coogler como productor y Don Cheadle como el villano de la historia, Ali G Rhythm. Él es el responsable de que James acabe en el mundo de los Looney Tunes y trate de animar a Bugs, el pato Lucas, Lola y los demás a echar un partido que pueda devolverle a su hijo Cedric Joe sano y salvo. Nuevas leyendas contará, asimismo, con la aparición de otras estrellas de la NBA como Anthony Davis, Damian Lillard, Klay Thompson, Diana Taurasi o Nneka Ogwumike.

En lo que se refiere a Lola, el cambio del personaje no pasa solo por el diseño, sino también y según reveló el director por su carácter: es posible que a lo largo del film descubra que ser una Tune se le queda pequeño, y coquetee con la idea de unirse a las Amazonas de Thermyscira. Sí, exacto, las aparecidas en los films de DC, porque al igual que Ready Player One o las películas de LEGO Space Jam: Nuevas leyendas va a ser una celebración de todas las marcas de las que Warner Bros. puede echar mano. No sabemos quién doblará en España a Lola, pero aquí el film se estrenará igualmente el próximo 16 de julio.