Sí, Ian McShane volverá como Winston en ‘John Wick 4’

La producción de John Wick: Chapter 4 ha comenzado oficialmente, y en lo que el equipo de rodaje se desplaza a localizaciones como Berlín, París o Nueva York se van concretando todos los nombres del reparto. Keanu Reeves encarnará al infatigable asesino por cuarta vez, rodeándose de un elenco donde destacan Donnie Yen, Scott Adkins, Rina Sawayama, Bill Skarsgård y Marko Zaror, volviendo de entregas anteriores Laurence Fishburne y Lance Reddick. La reaparición de este último provocaba que nos preguntáramos si esta cuarta parte también contaría con Ian McShane, puesto que apenas han aparecido uno sin el otro al mando de El Continental, el hotel de los asesinos a sueldo.

Hasta ahora McShane no había confirmado su vuelta, pero Deadline acaba de hacerse eco de ella. El veterano actor, visto en series como American Gods o Deadwood (donde su interpretación de Al Swearengen le valió un Globo de Oro), encarnará de nuevo a Winston, en una tesitura que se antoja difícil para su personaje tras lo visto en John Wick: Capítulo 3 - Parabellum: el gerente del Continental traicionó a Wick dejándole en manos de sus enemigos, y una vez el protagonista sobreviviera es fácil esperar algún tipo de venganza. ¿Tiene Winston los días contados? Más allá de lo que ocurra en John Wick 4, se supone que no, puesto que en el futuro sigue aguardando The Continental.

¿Y qué es The Continental? Pues una serie que ejercería de precuela para John Wick, explorando los primeros años de Winston al frente del célebre hotel. Debido a la juventud del personaje no parece probable que McShane vuelva a interpretarlo, así que habrá que conformarse con verle en John Wick 4. “No puedo estar más contento de dar la bienvenida de nuevo a Ian McShane a John Wick. No es solo un actor increíble, sino un colaborador indispensable que ha ayudado a definir la saga”, ha declarado Chad Stahelski, que regresa como director en John Wick 4 tras haber hecho lo propio en tres entregas previas.

La cuarta entrega de esta exitosa saga viene escrita por Shay Hatten y Michael Finch, puesto que el guionista habitual Derek Kolstad se encuentra preparando The Continental. John Wick: Chapter 4 tiene previsto estrenarse el 27 de mayo de 2022.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.