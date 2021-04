Sentido arácnido y musical: Tom Holland sorprende a sus seguidores tocando la guitarra 

Tom Holland es uno de los actores más ocupados de la industria. En los últimos meses ha estrenado dos películas tan diferentes como Cherry y Chaos Walking, pero sin duda su producción más esperada para este año es Spider-Man: No Way Home, su tercera aventura arácnida como Peter Parker de la mano de Jon Watts.

No Way Home podría suponer además un apoteósico crossover con los anteriores Spider-Man del cine, reuniendo a Holland con Tobey Maguire y Andrew Garfield mientras regresan Jamie Foxx y Alfred Molina como Electro y el Dr. Octopus.

Pero a Holland aún le quedan ocho meses para trepar una vez más a la gran pantalla y, entre tanto, parece que se ha propuesto hacer la espera más llevadera a sus seguidores subiendo varios vídeos a sus stories de Instagram en los que lo vemos practicar con la guitarra, un "trabajo en proceso", como él dice.

tom holland playing guitar makes my life happy pic.twitter.com/7ffAdBfhG3 — ً (@thsafeplace) April 26, 2021

En este vídeo recopilatorio que ha compartido un fan, vemos al británico muy concentrado mientras toca el tema Grow As We Go, de Ben Platt. Parece que, ahora que ha decidido hacer un alto en el camino tras varios años de trabajo sin casi descanso, Tom pretende cambiar el desarrollo de su sentido arácnido por el de su sentido musical.

Recordemos que en una entrevista para USA Today (vía Comic Book) en febrero, el actor aseguraba que quería tomarse un descanso y viajar por el mundo tras el rodaje de No Way Home: "Es la primera vez desde que firmé por Spider-Man: Homecoming que no tengo un contrato con alguien. Puede que vaya a esquiar, algo que no he podido hacer porque es un deporte de riesgo. He sido muy cuidadoso estos años, y por eso me he obsesionado con el golf, porque es el único deporte que puedo practicar sin lesionarme".

Por lo pronto, también ha desenfundado la guitarra y sus fans no podrían estar más emocionados por ello, como han mostrado en Twitter, donde su vídeo tocando el instrumento se ha viralizado.

tom holland playing the guitar exactly pic.twitter.com/YT74FYub6D — hannah ᗢ🍒 (@Hanza802) April 26, 2021

"Tom Holland tocando la guitarra".

TOM HOLLAND PLS IM DEVASTATED pic.twitter.com/8usIzih9Ao — mirach (@stoermersafety) April 26, 2021

"Tom Holland, por favor, estoy anonadada".

the way tom holland is the perfect, multitalented man i NEED in my life. 😍😭 pic.twitter.com/WtXkd8U00F — alfonso (@lfonsoHolland) April 26, 2021

"La forma en la que Tom Holland es el hombre perfecto y multitalentoso que necesito en mi vida".

Tom Holland... in his pyjamas... playing a love song by Ben Platt on his Ed Sheeran guitar. I LOVE THIS MAN WITH ALL MY HEART😭💗 pic.twitter.com/m2bskm8cnc — alex✨🍒 THOMAS STANLEY HOLLAND ENTHUSIAST (@TomHWorld) April 26, 2021

"Tom Holland... En pijama... Tocando una canción de Ben Platt con su guitarra de Ed Sheeran. Amo a este hombre con todo mi corazón".

petition for tom holland to post more instagram stories playing guitar — tom loops (@thollandloops) April 26, 2021

"Petición para que Tom Holland comparta más stories tocando la guitarra".

tom holland guitar

🤝

free therapy pic.twitter.com/dMgKnHiS2w — bitch I'm hungry²³⁴ (@boredinahouse_) April 26, 2021

"Tom Holland y guitarra, terapia gratis".