‘Spider-Man: No Way Home’: Alfred Molina explica cómo será el regreso del Dr. Octopus

La alianza Sony/Marvel se está tomando las cosas con calma en lo relativo a Spider-Man: No Way Home, empezando por lo mucho que tardó en revelar el título de la tercera aventura en solitario de Tom Holland. Aunque en este caso lo de “en solitario” es relativo, porque mientras el estudio daba información con cuentagotas la película de Jon Watts protagonizaba múltiples filtraciones por su argumento y reparto. Según estas, No Way Home supondría un inesperado crossover con los anteriores Spider-Man del cine, reuniendo a Holland con Tobey Maguire y Andrew Garfield mientras regresaban también de sus respectivas películas Jamie Foxx y Alfred Molina como Electro y el Dr. Octopus.

También se ha dejado caer que Charlie Cox, el Daredevil de Netflix, se acercaría a la fiesta, pero nada ha sido confirmado 100% y por eso sorprende un reportaje aparecido hace pocas horas en Variety. Tiene a Alfred Molina como protagonista, y el intérprete habla tranquilamente de cómo ha sido retomar el papel de Otto Octavius 17 años después de la aclamada Spider-Man 2 de Sam Raimi. “Cuando la rodábamos teníamos prohibido hablar de ello, porque se suponía que iba a ser un gran secreto. Pero ya sabes, todo está ahora en Internet. De hecho creo que soy el secreto peor guardado de Hollywood”, bromea.

Molina está muy contento de regresar a este villano, uno de los aspectos más celebrados del film de 2004. “Fue maravilloso, y ha sido muy interesante volver 17 años después para interpretar el mismo papel porque, en los años transcurridos, ahora tengo dos barbillas, patas de gallo y una zona lumbar algo delicada”. La pregunta fundamental es, sin embargo, cuáles son las circunstancias del regreso del célebre enemigo de Spider-Man, y Molina no ha dado muchos detalles sobre esto. Al parecer le preguntó bien al inicio de la producción a Jon Watts por qué volvía Doc Ock, y Watts le contestó con un sucinto “en este universo nadie muere nunca del todo”.

Spider-Man: No Way Home, así las cosas, retomaría la historia de Octavius desde “ese momento” en el río al final de Spider-Man 2, donde supuestamente el personaje moría tras entrar en razón. ¿Significa esto que veremos una versión bondadosa del personaje, traída al MCU gracias a traspiés multidimensionales? Molina, nuevamente, está a otras cosas, y explica lo mucho que le preocupaba haber envejecido demasiado para volver a interpretar a Otto; ahora tiene 67 años y temía que ocurriera algo parecido a El irlandés y su problemático tratamiento CGI. “Rejuvenecieron la cara de Robert De Niro pero, cuando peleaba, parecía un tipo mucho más viejo”.

“Es lo que me preocupaba que ocurriera, porque no tengo el mismo físico que hace 17 años. Entonces recordé que los tentáculos hacen todo el trabajo”, concluye, en referencia a cómo los brazos mecánicos permiten que su actuación no sea muy movidita. Spider-Man: No Way Home se estrena este 17 de diciembre, y esperamos que para entonces Marvel ya se haya dignado en confirmar oficialmente todas estas apariciones especiales.