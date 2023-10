Seminci 2023 | 'Hello Dankness': el brutal sampleo de imágenes con el que Soda Jerk reflexiona sobre la era Trump

Más de 300 clips de películas y vídeos y otros 250 clips de audio, extraídos de programas de televisión, radio o pódcasts, son la materia prima con la que el dúo de artistas australianas Soda Jerk ha creado Hello Dankness, su visión iconoclasta y punk del período político de Donald Trump.

Película de apropiación y remezcla, sátira deslenguada y divertisíma, Hello Dankness hace suyos fragmentos de cintas clave del período comprendido entre 1980 y 2020, de No matarás al vecino a American beauty, La red social o Napoleon Dynamite, para revisar la tensión creciente entre los bloques republicano y demócrata en Estados Unidos, la subida al poder de Trump, la injerencia rusa o la atmósfera de conspiración reinante.

'Hello Dankness', crítica de la película

Valoración: Hello Dankness

En el mundo de Soda Jerk, Tom Hanks apoya la candidatura de Bernie Sanders, Annete Bening ejerce de trasunto de Hillary Clinton, Leslie Nielsen celebra el "regreso del corporativismo político" de Joe Biden y Bill Gates, en efecto, está inoculando un chip venenoso en las vacunas contra la Covid y, por supuesto, en las entrañas de los sistemas operativos Windows. Sí, hay que frotarse varias veces los ojos para acabar de creer todo lo que cuenta y de lo que se ríe, con rictus congelado, la película Hello Dankness.

Como ya sucediera con su anterior propuesta, Terror Nullius (2018), sobre el mito testosterónico sobre el que se edificó la Australia contemporánea, Hello Dankness es otra proteica chaladura con la que las cineastas realizan su particular venganza contra el establishment. Esto es, contra cualquier símbolo de poder y contra el imaginario que orbita a su alrededor, ejerciendo de faro discursivo.

La narrativa que propone Soda Jerk es juguetona, subversiva y en los límites de la legalidad, ya que, como pasaba con la película Final Cut: Ladies and Gentlemen (2012), de György Pálfi, las artistas no poseen los derechos de los clips que utilizan. De este modo, la cinta solo puede verse en circuitos no comerciales, como festivales de cine. De ahí que su incorporación en el programa de la Seminci haya sido una cita obligatoria.

Y, sin ánimo de hacer spoiler, las creadoras, tan predispuestas al jolgorio visual, saben que la realidad es siempre mucho más impactante que cualquier ficción de comedia. Por ese motivo Hello Dankness arranca con una secuencia que no ha sido editada: el controvertido anuncio de Pepsi de 2017 en el que Kendall Jenner logra frenar una actuación policial contra una manifestación ofreciendo una lata de cola a un agente. Sí, otra vez hay que frotarse los ojos, pero aquí las Soda Jerk no han tenido nada que ver. Prometido.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.