Selena Gómez tiene todo el apoyo de Sigourney Weaver para el remake de 'Armas de mujer'

A principios de este año, Selena Gómez anunció su plan para impulsar un remake (o un reboot, o lo que toque) de Armas de mujer. La protagonista de Solo asesinatos en el edificio es un entusiasta miembro del fandom de este clásico de 1988, que presentaba a Melanie Griffith como Jess: una apocada asistente que sufría los abusos de su jefa Katherine (interpretada por Sigourney Weaver) hasta que un accidente de esquí le dejaba postrada en cama y Jess resultaba de pronto tener un gran olfato para los negocios, enamorando a Harrison Ford. Esta comedia de Mike Nichols fue nominada a seis Oscar, y Gómez se ha propuesto actualizar la historia en un film que bien podría protagonizar como Jess además de producir, contando con la financiación de 20th Century para un estreno en Hulu.

La película es muy querida por el público, y 35 años después este cariño no ha disminuido ni un ápice. Mientras Ilana Pena es contratada para escribir el guion, durante una entrevista en The Hollywood Reporter le han preguntado a Weaver si le gustaría participar. La actriz de Alien, el octavo pasajero muestra no estar muy interesada en hacer un cameo. “No me obligaría a hacerlo. No se me ocurre a quién podría interpretar, salvo a la persona mayor que dirige la agencia con un bastón, aunque estoy segura de que se les ocurriría cualquier cosa”. Lo que no quita, en cambio, que a Weaver le parezca una “fantástica idea” impulsar esta nueva versión, y tenga ganas de ver qué hace Gómez con el material.

“A por ello. Creo que querer hacerla de nuevo es signo de una gran intuición. Es una especie de historia eterna, ya sabes. Pero visto desde una nueva perspectiva, es especialmente interesante pensar en Katharine traicionando a su asistente en el mundo actual. Sería peor, ¿no? Realmente apestaría. Así que estoy muy emocionada por verlo”. Por otra parte, Armas de mujer no es el único título vinculado a Weaver que goza de una salud excelente. Noah Hawley ha concretado por fin su serie de Alien para FX, confirmando que se tratará de una precuela ambientada 70 años antes de las aventuras de Ellen Ripley. No cabe esperar, por tanto, una reaparición de Weaver aquí.

Sí nos reencontraremos con la actriz, en cambio, dentro de Avatar: El sentido del agua, pues James Cameron ha encontrado la forma de volver a recurrir a sus servicios pese a que el personaje de Weaver, la doctora Grace Augustine, muriera en la primera parte. La esperadísima secuela se estrena este 16 de diciembre, mientras la nueva Armas de mujer parece estar en una fase muy prematura de desarrollo.

