Sigourney Weaver hizo que Ridley Scott eliminara una escena de sexo de 'Alien'

No es ningún secreto que, entre el guion original de Alien: El octavo pasajero y la película que finalmente estrenó Ridley Scott, mediaron grandes diferencias. Entre ellas, la supresión de una escena de sexo. Lo que no sabíamos, hasta ahora, es que fue Sigourney Weaver quien le pidió al director inglés que suprimiera esa parte del libreto.

En 1979, cuando Scott estrenó su cinta de horror xenomorfo, Weaver era una actriz casi desconocida a la que aquel guion sobre monstruos en el espacio no había interesado en exceso. Y los productores del filme tampoco bebían los vientos por tenerla en el reparto.

"No creo que en Fox me quisieran. Yo no era nadie, y creo que había personas con mucho nombre intentando hacerse con el papel", explica Weaver, recordando que en el guion original de Alien solo iba a haber tripulantes masculinos en la Nostromo. El hecho de que Ripley se convirtiera en una mujer fue, explica, "porque nadie en su sano juicio se esperaba que la superviviente fuera una chica".

Sin embargo, Weaver se llevó el papel, de modo que se plantó frente a Scott llevando lo que ella describe como "botas de puta". "No sé qué pinta debía tener cuando aparecí allí", recuerda. Cosa que no fue óbice para que le leyese la cartilla al director: "Tuvimos una gran charla sobre el guion, con el que yo tenía muchas críticas. Le dije: 'Es muy siniestro, no sé si pega esa escena de amor. ¿De verdad te lo montarías con alguien mientras esa cosa anda suelta por ahí?".

Como saben todos los que han visto la película, Weaver se salió con la suya. Y, aunque la historia seguía sin entusiasmarle, se trabajó su personaje lo bastante a fondo como para convertirlo en un icono de la ciencia-ficción y el girl power en el cine.

De hecho, Weaver recuerda una conversación con Ian Holm que deja clara su visión sobre Ripley. "Le pregunté: 'Oye, ¿crees que Ripley sabe lo que está haciendo? ¿Que siempre tiene razón?'. Y el me dijo: 'Sí. Creo que sabe que tiene razón'. Yo le respondí: 'No me lo creo. Creo que esto es puro azar y ella lo sabe. Y está todo el rato improvisando y esperando que pase lo mejor'. Porque creo que la historia va de eso".

