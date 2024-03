La secuela de esta glamurosa comedia con Anna Kendrick y Blake Lively se estrenará directamente en Prime Video

Hace seis años Lionsgate estrenó Un pequeño favor. Su director Paul Feig venía de la polvareda que había cosechado su reboot femenino de Cazafantasmas, proponiendo ahora una mezcla de comedia y thriller llena de giros infartantes con la presencia estelar de Anna Kendrick y Blake Lively. La película adaptaba la novela homónima, publicada un año antes, de Darcey Bell. Y, aun sin encandilar completamente a la crítica, fue un pequeño éxito de taquilla.

Un pequeño favor ganó 97 millones de dólares, dejando tan satisfecha a una porción del público como para que Lionsgate viera oportuno realizar una secuela en cuanto pudiera. De esta segunda parte se lleva hablando tiempo, y no ha tardado en confirmar el regreso de Feig junto a las actrices protagonistas, pero por lo que sea no se había concretado hasta ahora. Hollywood Reporter se hace eco entonces de que Un pequeño favor 2 es una realidad, pero de que esta vez no podrá ser disfrutada en la pantalla grande por mucho que su mamarracheo se preste a ello.

Resulta que la película va a salir adelante en colaboración de Lionsgate con Amazon MGM Studios (ya sabéis, ese nuevo estudio surgido de la absorción de MGM por parte de Amazon), así que por imperativo corporativo Un pequeño favor 2 tendrá que conformarse con un estreno directo en Prime Video. La película se saltará los cines para llegar a streaming, siendo por otro lado una secuela escrupulosamente continuista: junto al regreso de Kendrick y Lively también tendremos de vuelta al resto del reparto entre Henry Golding, Andrew Rannells, Kelly McCormack, Bashir Salahuddin, Ian Ho y Joshua Satine.

Jessica Sharzer vuelve como guionista principal, asimismo, coescribiendo el libreto con Laeta Kalogridis y el propio Feig. De Un pequeño favor 2 sabemos que la trama se centrará en la boda de Emily (Lively) en Capri, adonde acude Stephanie (Kendrick) para que ambas vuelvan a verse envueltas en una enrevesada trama de asesinatos.

Será la siguiente película de Feig luego de haber dirigido para Netflix La escuela del bien y del mal, y de otra comedia con Amazon que acaba de terminar de rodar: se trata de Grand Death Lotto, y la protagoniza John Cena junto a Awkwafina y Simu Liu.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.