'Scream' muestra un póster final al estilo Agatha Christie, con todos los sospechosos

"El asesino está en este póster". Es la frase del nuevo y definitivo cartel promocional de la quinta entrega de la saga creada por Wes Craven, y que se titulará simplemente Scream, como la original de 1996, con una asesina o asesino enmascarado volviendo a campar a sus anchas en la localidad californiana (y ficticia) de Woodsboro.

Terror, múltiples referencias al género y unas buenas dosis de misterio que, con el póster difundido, apelan al formato whodunit, "quién lo hizo", invocando a las tramas policíacas y de intriga popularizadas por las novelas de Agatha Christie. En la nueva propuesta, el espectador podrá volver a intentar adivinar quién se oculta tras la máscara de Ghostface. Precisamente otra producción reciente, combinando terror, comedia e intriga, también recurrió a un planteamiento similar, pero con un licántropo en lugar de un asesino en serie. Nos referimos a Un hombre lobo entre nosotros dirigida por Josh Ruben y que se estrenó el pasado 8 de octubre directamente en la plataforma de Amazon Prime Video.

Scream, versión 2022, ha sido dirigida por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, los realizadores de Noche de bodas, donde tampoco faltaban sus puntazos de humor negro, y se espera que con la película puedan relanzar la franquicia a una nueva generación de espectadores.

pöster de 'Scream' Paramount

En el póster destacan las estrellas de las anteriores entregas de la saga cuyos personajes sobrevivieron. De manera que Neve Campbell, Courteney Cox o David Arquette comparten espacio con los recién incorporados Melissa Barrera (En un barrio de Nueva York), Mason Gooding (Súper empollonas), Mikey Madison (de la serie Better Things y vista también en Érase una vez en ... Hollywood), Dylan Minnette (de la serie Por 13 razones), Jenna Ortega (The Babysitter: Killer Queen), Jack Quaid (de la serie The Boys), Jasmin Savoy Brown (de la serie The Leftlovers), la actriz y modelo franco-tunecia Sonia Ammar o Marley Shelton (que ya estuvo en Scream 4).

La acción seguirá el orden cronológico del original de Craven y tendrá lugar veinticinco años después. Y, una vez más, un grupo de adolescentes será el blanco elegido para las fechorías de Ghostface. El estreno en los cines españoles, al igual que en Estados Unidos está previsto para el 14 de enero.

