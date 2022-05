Scott Eastwood vuelve a la saga con ‘Fast & Furious 10’

Las circunstancias han empujado a que la conversación en torno a Fast & Furious 10 esté condicionada por la espantada de Justin Lin. El director de múltiples entregas de esta franquicia ha dicho basta al llegar a la décima tras sus continuos roces con Vin Diesel (protagonista y productor), de forma que Universal le ha reemplazado por Louis Leterrier, firmante de Ahora me ves o Transporter. El rodaje, pues, no ha empezado con buen pie, pero hay cierta esperanza de que el lujoso caudal de incorporaciones logre que los fans mantengan la esperanza. Sobre todo cuando estas incluyen a Jason Momoa, Brie Larson, Daniela Melchior o Alan Ritchson, quien ha abrazado la fama protagonizando Reacher.

Todos ellos son debutantes en la franquicia Fast & Furious, y hay que sumarles ahora el nombre de Scott Eastwood como viejo conocido que regresa para una nueva aventura. Hijo de Clint Eastwood, el actor ha colaborado con su padre en títulos como Gran Torino o Banderas de nuestros padres, pero sobre todo se ha especializado en películas de acción. Hemos podido verle en Escuadrón suicida, Fury, Despierta la furia o Pacific Rim: Insurrección, así como en Fast & Furious 8. Ahí interpretó a Little Nobody, mano derecha del Mr. Nobody encarnado por Kurt Russell, quienes se asociaban con Toretto y compañía en una misión contra la malévola hacker, Cypher, a la que ponía rostro Charlize Theron.

Theron también está presente en Fast & Furious 10, algo que puede explicar la vuelta de Eastwood como Little Nobody de la que se hace eco Collider. Aunque se saltara Fast & Furious 9, es posible que aún haya asuntos pendientes entre su personaje y Cypher, estando aún por confirmar si Russell también volvería como Mr. Nobody. Sea como sea, el nutrido reparto de Fast & Furious 10 cuenta con un nuevo rostro, a sumarse al equipo recurrente que forman Diesel junto a Michelle Rodríguez, Ludacris, Tyrese Gibson o Nathalie Emmanuel.

Fast & Furious 10 tiene previsto su estreno para el 19 de mayo de 2023 (con la esperanza de que el contratiempo de Lin no afecte), y tras ella llegaría Fast & Furious 11 como final definitivo de la saga principal.