Jason Momoa se disculpa por hacerse fotos dentro de la Capilla Sixtina

La producción de Fast & Furious 10 no había empezado con buen pie, a cuenta de la sorprendente salida de Justin Lin como director. Lin es uno de los nombres clave de la franquicia, en buena parte responsable del fenómeno que es hoy, pero sus roces con Vin Diesel (protagonista y productor) terminaron precipitando su abandono, y posterior reemplazo a manos de Louis Leterrier (Ahora me ves, El increíble Hulk). Una vez la situación se ha estabilizado el rodaje sigue adelante con vistas a que Universal estrene el film (previo a un Fast & Furious 11 que concluiría del todo la saga principal) el 19 de mayo de 2023.

Jason Momoa, junto a Brie Larson, Daniela Melchior y Alan Ritchson, es una de las incorporaciones más relevantes de esta nueva entrega, encarnando al villano. El actor de Aquaman ha pasado estos días en Roma para grabar escenas de Fast & Furious 10, y en el marco de esta estancia ha sido protagonista de una pequeña polémica, a cuenta de su tiempo libre entre grabaciones. Y es que Momoa, llegado el momento, quiso visitar la Capilla Sixtina del Vaticano, no tardando en ser rodeado por fans que le pedían que se hiciera fotos con él. Momoa aceptó… quizá sin saber que en esta famosa capilla está prohibido realizar cualquier foto o vídeo.

El viaje de Momoa a Roma por Fast & Furious 10 ha sido ampliamente documentado por JustJared, publicando imágenes que le mostraban en su primer encuentro con Michelle Rodriguez o en su unión temporal a la banda motorista Los Ángeles del Infierno. También fue visto sin camiseta en el último día de rodaje, pero nada ha suscitado la atención de las imágenes que compartió en su perfil de Instagram, posando junto a otros visitantes de la Capilla Sixtina. Fue entonces cuando algunos seguidores le recordaron la prohibición, y hubo quien dijo sentirse ofendido. Momoa no ha eliminado su publicación, pero se ha disculpado más tarde.

También, vía Just Jared. Momoa ha aparecido en un gimnasio, una vez de vuelta del rodaje, para dirigirse a estos fans dolidos. “Quiero decir que, si habéis sentido que faltaba al respeto a vuestra cultura, no era mi intención. Vine aquí por primera vez con 19 o 20 años para experimentar la Capilla Sixtina”, cuenta el actor de Juego de tronos, destacando que “solo tenía un par de días libres para experimentar estos lugares”. “Y entonces descubrí que varias personas querían hacerse fotos conmigo, lo cual es muy raro”.

“Durante un viaje al Vaticano, con todas esas maravillas, y lo que quieren es hacerse una foto conmigo. No lo entendía, pero aún así lo hice. Fui respetuoso y pedí permiso, así que pensé que no había problema. Nunca querría hacer nada para ofender la cultura de otros. Si lo hice, lo siento. No fue mi intención”. Y concluye: “Os quiero. Siento si os he ofendido”.

