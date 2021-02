Entre las ventajas de ser un aclamado cineasta está la de conocer a gente interesante. Sin ir más lejos, supongamos que tu nombre es Edgar Wright y que tu amigote Quentin Tarantino y tú decidís montar un cineclub a distancia para paliar el aburrimiento de las cuarentenas. Pero el tiempo pasa, os quedáis sin filmes que ver… y os acordáis de ese otro conocido vuestro, llamado Martin Scorsese: seguro que él os puede recomendar unos cuantos títulos chulos.

Parece un chiste, pero según Tarantino y Wright eso fue exactamente lo que les ocurrió a los directores de Pulp Fiction y Baby Driver durante los pasados nueve meses. Agobiados por el aislamiento social (y, en el caso de Wright, por tener inacabada su cinta Last Night in Soho), Quentin y Edgar se pusieron de acuerdo para hincharse a ver películas. Y, como asesor de su programación, tuvieron a nada menos que al autor de Uno de los nuestros.

Para decidir qué películas vería la pareja, Wright se orientaba buscando aquellas sobre las que 'Marty' había escrito o hablado en entrevistas. Así las cosas, el británico le mandó a su veterano colega una nota de agradecimiento muy emocionada.

"Casi me dan ganas de que pudieras hablar acerca de cada película: eso sería algo que vadría tener en Netflix. En vez de saltar directamente a Los Bridgerton al final, podrías saltar a lo que tiene que decir Martin Scorsese", escribió Wright.

Para terminar, movido por la curiosidad, añadió una pregunta: "Por cierto, ¿cuáles eran tus películas británicas favoritas cuando eras joven? Has hablado un montón de Powell y Pressburger, David Lean y Alfred Hitchcock, pero ¿podrías mencionar algunas de las demás?".

Como cabría esperar tratándose de Scorsese, la respuesta a esta pregunta no se quedó en cinco películas, ni tampoco en diez. 'Marty' replicó enviando una selecta enumeración de 50 películas, extremadamente ecléctica, en la que caben desde clásicos y cine de autor a títulos de terror de Hammer Film.

Aquí tenéis la lista completa.

Station Six Sahara (Seth Holt)

Nowhere to Go (Seth Holt)

The Nanny (Seth Holt)

Extasis fugaz (Edmond T. Gréville)

Halfway House (Basil Dearden)

Went the Day Well? (Alberto Cavalcanti)

La madona de las siete lunas (Arthur Crabtree)

Perfidia (Leslie Arliss)

Extraño suceso (Terrence Fisher)

Cara robada (Terrence Fisher)

Four Sided Triangle (Terrence Fisher)

La barrera del sonido (David Lean)

'La barrera del sonido' (David Lean). Cinemanía

La vida manda (David Lean)

Cañones en Batasi (John Guillermin)

Verde es el peligro (Sidney Gilliat)

El extraño caso del doctor Longman (Basil Dearden)

To the Public Danger (Terrence Fisher)

Siempre llueve en domingo (Robert Hamer)

Viento en las velas (Alexander Mackendrick)

La dama blanca (Thorold Dickinson)

Clamor de indignación (Charles Crichton)

Pink String and Sealing Wax (Robert Hamer)

El farol azul (Basil Dearden)

Los buenos mueren jóvenes (Lewis Gilbert)

Mandy (Alexander Mackendrick)

Las hijas de Drácula (José Ramón Larraz)

Uncle Silas (Charles Frank)

La leyenda de la mansión del infierno (John Hough)

'La leyenda de la mansión del infierno' (John Hough). Cinemanía

Arde, bruja, arde (Sidney Hayers)

La carne y el demonio (John Gilling)

The Snorkel (Guy Green)

El sabor del miedo (Seth Holt)

Estos son los condenados (Joseph Losey)

La maldición de los zombies (Josh Gilling)

¿Qué sucedió entonces? (Roy Ward Baker)

El doctor Jekyll y su hermana Hyde (Roy Ward Baker)

'El doctor Jekyll y su hermana Hyde' (Roy Ward Baker). Cinemanía

La novia del diablo (Terence Fisher)

Asfixia (Peter Newbrook)

Underground (Anthony Asquith)

Shooting Stars (Anthony Asquith)

Sapphire (Basil Dearden)

Whistle And I’ll Come to You (Jonathan Miller)

Al morir la noche (VV AA)

La solitaria pasión de Judith Hearne (Jack Clayton)

Suspense (Jack Clayton)

Siempre estoy sola (Jack Clayton)

El séptimo velo (Compton Bennett)

Yield to the Night (J. Lee Thompson)