Scarlett Johansson tiene una gemela rusa: la Viuda Negra de TikTok

"Tu Scarlett". Así se presenta el perfil de @kate_johansson, la cuenta en TikTok que está haciendo graduarse la vista a miles de usuarios de la red social de vídeos. No resulta extraño: esta modelo rusa parece la imagen exacta de Scarlett Johansson, la estrella de Hollywood que, precisamente, interpreta a la espía soviética Natasha Romanoff en el Universo Marvel y el 9 de julio estrena su película individual como Viuda Negra.

Pero no, esta no es Scarlett Johansson. Aunque el parecido de la tiktoker es francamente innegable, sobre todo porque ella misma se encarga de resaltar los rasgos que más la acercan a la actriz estadounidense. En algunos de los vídeos que ha colgado en su perfil, que no oculta las intenciones empezando por el propio handle (nombre de usuario), incluso lleva ese parecido al cosplay de Johansson con su look de Viuda Negra.

A quien imita incluso en el bello arte de los patadones.

Habilidad no exenta de inconvenientes que Kate Johansson se toma con buen humor.

Precisamente el humor es algo que nunca falta cuando pone a Natasha a 'interactuar' con algunos de sus compañeros del Universo Marvel, ya sea Hulk.

O el Captián América de Chris Evans.

Éxito como la Scarlett Johansson de TikTok

La cuenta de @kate_johansson ya suma más de 350.000 seguidores en TikTok, donde algunos de sus más de medio centenar de vídeos pueden alcanzar fácilmente los 10 millones de reproducciones, como este donde luce el mono negro característico de la superheroína de Marvel y encañona a la cámara.

Eso sí, ante todo tengamos presente que esto es una cuenta de TikTok, lo que nos permite tener a la auténtica Viuda Negra adscribiéndose a formatos virales como este repaso a las poses de tronío correspondientes a sus compañeros de los Vengadores.

O el siempre eficaz cambio de look por montaje de planos.

