El juego continúa: 'Saw XI' está en marcha y ya tiene fecha de estreno

Lo que más sorprendió de la última de Saw fue que era buena. Al menos, según el barómetro de críticas y opiniones del público, que en Rotten Tomatoes condujo a que Saw X tuviera una puntuación positiva por primera vez en toda la historia de la saga. La que venía a ser la décima entrega de la saga proponía un acercamiento distinto al psicópata que siempre ha estado en su centro: John Kramer, alias Jigsaw, que encarnado por Tobin Bell llevaba muerto desde más o menos Saw 3. Así que la décima película, dirigida por Kevin Greutert, se articulaba como una precuela para posibilitar que siguiéramos pasando tiempo con él.

Una precuela que, además, lanzaba un vistazo más family friendly a Jigsaw. La crítica respondió y el público también: Saw X ha ganado 107.6 millones de dólares globalmente partiendo de un presupuesto de 13 millones (benditas franquicias de terror baratas). A Greutert le plantearon pronto si pensaba hacer una película más, y dijo: “Hay muchas direcciones en las que podríamos ir, pero para mí no hay una obvia que salga de esta película. Quería que se sintiera como una despedida final para Jigsaw, pero nunca digas nunca”. Y en efecto.

La cuenta oficial de la saga ha anunciado en Instagram que vamos a tener Saw XI. La nº11. Se desconoce si Greutert volverá como director o si lo hará Tobin Bell nuevamente como protagonista: de hecho lo único que ha trascendido es la fecha de estreno: el 27 de septiembre de 2024. Será entonces cuando Lionsgate, productora que siempre ha estado detrás de la saga planteada originalmente por James Wan y Leigh Whannell, estrene la décimo primera película. “El juego continúa”, leemos en el post de Instagram junto a múltiples números. Y, a tenor de lo rentable que le sale Saw a Lionsgate, va a continuar por mucho tiempo más.

