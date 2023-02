Sarah Michelle Gellar habla sobre el "apasionado beso" entre Daphne y Velma que fue eliminado de 'Scooby Doo'

Aunque la fama le llegara de la mano del MCU y Guardianes de la galaxia, James Gunn lleva dedicándose al cine desde finales de los años 90, y en su faceta de guionista ha llegado a escribir títulos tan recordados como Amanecer de los muertos, de Zack Snyder, y las dos películas en acción real de Scooby Doo.

Para quienes no recuerden esta última saga, los filmes de Raja Gosnell reunieron a cuatro estrellas del momento para los papeles principales: Sarah Michelle Gellar, esa Buffy que en sus ratos libres protagonizaba slashers, dio vida a Daphne; Freddie Prinze Jr., ídolo adolescente noventero, era Fred; Linda Cardellini, recién graduada de Freaks & Geeks, se ponía las gafas de Velma; y Matthew Lillard cambiaba Scream por Shaggy.

Gunn se refirió hace unos años a las reticencias de Warner por el tono más oscuro de la trama, así como a su deseo inicial de hacer a Velma lesbiana. "En 2001, Velma era gay, en mi guion inicial. Pero el estudio fue limitando este elemento de forma que quedara ambiguo (en la primera versión), luego se quedara en nada (la versión para cines) y al final terminara con novio (en la secuela Scooby-Doo 2: Desatado)".

Ahora, Sarah Michelle Gellar ha revelado que Daphne y Velma protagonizaban un "apasionado beso" que fue eliminado del metraje final. "Había un beso entre Daphne y Velma que fue eliminado", ha contado la actriz en Watch What Happens Live (vía EW): "No sé si hubo relación, pero sí un apasionado beso. Yo dije que era apasionado, ellos probablemente no lo creían. Por ende, fue eliminado. Creo que el mundo quiere verlo. No sé dónde está".

Más escenas eliminas

La escena del beso no fue la única secuencia que llegó a rodarse, pero no alcanzó la gran pantalla. Otra escena eliminada, tal y como ha recordado Gellar, cuestionaba la sexualidad de Fred. "También había una gran frase que nunca olvidaré", ha desvelado la actriz: "Daphne y Fred estábamos discutiendo y yo le gritaba: '¡Y pareces gay con ese pañuelo!'. Y daba un portazo. Eso también lo cortaron".

De hecho, esta escena en particular fue "la razón por la que me sumé a la película", ha asegurado Gellar: "¡Era algo que la gente había creído durante mucho tiempo! Siempre ha habido insinuaciones sobre que Fred estaba interesado en ambas partes. Lo eliminaron todo".

Velma tendría que esperar hasta octubre de 2022 para confirmar su homosexualidad dentro del universo Scooby-Doo con la película animada ¡Truco o trato Scooby-Doo!. Linda Cardellini no tardó en celebrar la noticia en una entrevista con EW: "Se ha insinuado muchas veces. Y creo que es genial que por fin sea oficial".

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.