“¿Sanciones, mi tesoro?”: Andy Serkis trae de vuelta a Gollum para burlarse de Putin

La invasión a Ucrania por parte de Rusia se ha topado con el rechazo internacional, con Hollywood en pleno mostrando su repulsa hacia el gobierno de Vladimir Putin. Más allá de las conmocionadas reacciones en redes sociales, esta semana supimos que las grandes majors cancelaban sus estrenos previstos en Rusia: Universal, Disney, Sony, Paramount y, claro, Warner, que hoy estrena The Batman en varios países incluido España. No así en el territorio ruso, como dejó claro en un comunicado: “A la luz de la crisis humanitaria de Ucrania, WarnerMedia ha cancelado el lanzamiento de su largometraje The Batman en Rusia. Seguiremos vigilando la situación a medida que evolucione”.

“Esperamos una resolución rápida y pacífica de esta tragedia”, concluía. Siendo The Batman un estreno de escala considerable, la eliminación del mercado ruso en sus previsiones es un tema de conversación candente, y así ha salido durante una entrevista a Andy Serkis en The Late Show with Stephen Colbert. Serkis interpreta al mayordomo Alfred Pennyworth en la nueva versión del Caballero Oscuro a cargo de Matt Reeves, con Robert Pattinson interpretando a Bruce Wayne/Batman. Durante su asistencia al late night este 2 de marzo, Serkis hizo referencia a Putin de la forma más ofensiva que se le ocurrió: imitándolo con la voz de Gollum, su célebre personaje en El señor de los anillos de Peter Jackson.

“Gollum estaba a este lado y Sméagol estaba a este lado, y decía cosas como ‘lo queremos, lo necesitamos, debemos tener Kyiv”, exclamaba Serkis, modificando la voz de modo según los siseos de la esquizofrénica criatura CGI. Y siguió con la performance: “¡No, tesoro, impondrán sanciones! ¿Sanciones? ¿Sanciones, mi tesoro? Si hacen algo les devolveremos la mierda”. Serkis puso voz a 132 personajes distintos en la trilogía de El señor de los anillos, pero saltó a la fama por dar vida a este hobbit caído. Lo hizo mediante motion capture, realizando un trabajo tan colosal que muchos pensaron que debía haber ganado un Oscar por ello.

Serkis volvió a ser Gollum en El hobbit: Un viaje inesperado, pero no está involucrado en la próxima serie de El señor de los anillos a cargo de Amazon, Los anillos de poder (estreno este 2 de septiembre). Su trabajo como Alfred es algo más convencional, y puede que repita en el papel si The Batman amasa el éxito suficiente y Warner da luz verde a una secuela. Puedes ver el vídeo bajo estas líneas (Serkis comienza con la imitación en el minuto 3:33).

