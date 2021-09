[San Sebastián 2021] 'La ruleta de la fortuna y la fantasía': amor, erotismo y la más bella casualidad

Hay una escena en los primeros minutos de La ruleta de la fortuna y la fantasía en la que dos amigas charlan en un taxi sobre el chico al que acaba de conocer una de ellas. Es una conversación distendida en la que ríen y comparten confidencias, en la que se retan y bromean mientras hablan de “la magia” que se da en un primer encuentro entre dos personas, el miedo a que desaparezca esa chispa inicial o las huellas de una infidelidad. Es prácticamente imposible no reconocerse en ellas, no conectar, no sentirse uno más en esa charla.

Tal vez es una de las secuencias que mejor recoge la particularidad y la sencillez bien entendida de esta película en la que Ryûsuke Hamaguchi habla de casualidades, de desilusiones, de arrepentimientos o de amor propio; es decir, de los recovecos de la vida. No hay ruidos que entorpezcan un guion en el que prima el diálogo naturalista, reflexivo pero de parloteo ágil e impredecible.

El japonés regresa al Festival de San Sebastián 13 años después de Passion, su debut, con una apuesta más paciente y delicada, cercana al intimismo y la sororidad de su más reciente Happy Hour, y que ya se alzó con el Oso de Plata en la Berlinale. Pese a que el interés principal de la visita del director al certamen pueda ser la otra película que presenta, Drive My Car, sin duda La ruleta de la fortuna y la fantasía es una joya para diseccionar.

En este tríptico, con tres historias que conforman el filme, ellas son las protagonistas: dos amigas que se ven envueltas en un triángulo amoroso inesperado; una mujer que se abre en canal en una seducción fallida; y dos desconocidas que ven en la otra a un fantasma del pasado. A través de estas tres fábulas, pildoritas llenas de ternura, encanto y sarcasmo con mujeres enfrentándose a los caprichos del destino, Hamaguchi ofrece un retrato de la clase media japonesa, de sus miedos e inseguridades, de sus decepciones y necesidades incompletas, de sus arrepentimientos, extensible a casi todos los rincones del mundo.

Con una puesta en escena sencilla, sin apenas movimientos de cámara, el director observa a sus actrices lidiar con lo imprevisible y les permite experimentar: sus protagonistas son desafiantes, volátiles, casi irreales, y juegan a ser niñas por unos minutos, con sus instintos más primaros desatados, ya sea imaginando una confesión de amor a un ex, pidiendo a un profesor que se masturbe con un audio o fingiendo ser otra persona.

El filme crece poco a poco en intensidad, con cada relato enganchando al espectador más que el anterior, mimando cada vez más a sus protagonistas y a la historia que quiere plasmar, hasta llegar al tercer y último relato, una delicia sutil y cargada de matices, un bendito malentendido que duele, compunge y divierte por igual, con una Fusako Urabe imbatible.

Casualidades de la vida

Durante la presentación del filme en el Teatro Victoria Eugenia, Ryûsuke Hamaguchi ha recordado a una señora que, durante su primera visita al Zinemaldia, lo paró por la calle para decirle en inglés que Passion había sido su película favorita ese año. Me ha tocado observar el discurso desde el palco en el que minutos después se sentaba el cineasta. Cosas de la vida, el complicado sistema de solicitud de entradas a las 7:00h del festival de San Sebastián ha terminado por llevarme allí.

Desde ese lugar privilegiado, maravillada por la obra sin pretensiones que acabo de ver, recuerdo durante los títulos de crédito a esa mujer que, tal y como ha confesado el japonés, lo animó con sus palabras a seguir haciendo películas. Esa feliz casualidad, ese azar que impregna La ruleta de la fortuna y la fantasía, que me ha traído a este palco. La magia de la vida, y esta vez también del buen cine.

