Samuel L. Jackson cree que debió ganar el Oscar por 'Pulp Fiction': "A los negros solo nos premian por hacer de gente despreciable"

Cuando tu papel más famoso se gana el afecto del público en todo el mundo, y además funciona como un manantial inacabable de frases hechas, ¿tiene sentido un premio de más o de menos, aunque ese premio sea un Oscar? Samuel L. Jackson piensa que sí, y ha revelado que aún le escuece no haberse llevado el premio al actor de reparto por Pulp Fiction en 1995.

Durante una entrevista con The Times (vía ScreenRant), Jackson apuntó que no haber sido nominado por su trabajo para Spike Lee en Fiebre salvaje fue la primera de sus decepciones con los Premios de la Academia. Y, en términos más amplios, señaló que, ya que la institución solo suele acordarse de los actores afroamericanos cuando estos interpretan a gente chunga, su rol de Julius Winnifield bien podría haberse llevado el 'hombrecito'.

"Supongo que los negros solemos ganar por interpretar a pedazos de mierda despreciables en la pantalla", apunta. "Como Denzel Washington por hacer de policía horrible en Training Day. ¿Su buen trabajo en papeles ejemplares como Malcolm X? No: se lo vamos a dar por hacer de hijoputa. Así que tal vez yo debería haberme llevado uno".

Ahora bien: si piensas que Jackson va a arremeter contra la Academia con gran venganza y furiosa cólera, estás equivocado. "Los Oscar no hacen que tu salario suba: eso va de poner culos en las butacas, y yo he hecho un buen trabajo ahí", señala, aprovechando para terciar en la polémica sobre el Oscar a la 'película más popular': "A algunos les gustan los superhéroes. Y si algunos ponen más culos que tú en las butacas, quiere decir que tu público no es tan amplio".

De este modo, bien por cinismo, bien por reconocer de qué va la industria, Jackson se muestra partidario de recompensar a los filmes más exitosos.

"Hay gente con carreras de éxito, pero nadie puede recitar una frase de sus papeles. Yo soy el tío que dice mierdas que salen en las camisetas. Deberían tener un Oscar a la película más popular, porque eso es de lo que va este negocio".