"Ryan Reynolds me odia": Por qué T.J. Miller no volverá a 'Deadpool'

Deadpool 3 supondrá la entrada oficial del Mercenario Bocazas en el Universo de Marvel, luego de que la compra de Fox a manos de Disney permitiera a la maquinaria de Kevin Feige disponer a placer de los X-Men. Esto último también ha implicado que pueda volver Hugh Jackman como Lobezno en dicho film, dirigido por Shawn Levy, en lo que ha llenado de alegría a las huestes de fans. Sin embargo, la producción de Deadpool 3 acaba de ser ligeramente ensombrecida por unas declaraciones de T.J. Miller en el podcast de Adam Corolla, donde ha explicado por qué él no estará en la nueva secuela. Sí lo hizo en las dos películas anteriores interpretando a Weasel, amigo y confidente de Wade Wilson.

Miller empezó a ser conocido por Monstruoso y posteriormente por formar parte del reparto regular de Silicon Valley. A lo largo de su carrera ha aparecido en títulos como Ready Player One o Transformers: La era de la extinción, alejándose paulatinamente de la atención mediática luego de que en 2017 una antigua compañera de la universidad le acusara de agresión sexual. Miller lo negó todo, y poco después Alice Wetterlund, actriz de Silicon Valley, le tachó en redes sociales de “matón y mocoso petulante”. Estas acusaciones no han sido abordadas dentro del podcast, en favor de la complicada relación de Miller con Ryan Reynolds y cómo esta condujo a que se apartara de la saga.

“Me llevé mucho mejor con él en la primera Deadpool porque no era una gran, gran estrella de cine”, responde Miller cuando le preguntan si es una persona cercana al protagonista de Deadpool. “¿Volvería a trabajar con él? No, no lo haría. Pero he llegado a decir eso de Michael Bay y ahora somos amigos y sí volvería a trabajar con él. Aunque creo que Michael Bay es diferente”, reflexiona. La causa de este malestar fue su experiencia rodando la segunda Deadpool, de la que Miller salió con la sensación de que “es raro pero me odia”. “Tuvimos un momento muy extraño en Deadpool cuando me dijo ‘hagamos una toma más’”.

“Y luego, como el personaje, como si yo siguiera siendo Weasel, fue muy desagradable conmigo. Me dijo ‘¿sabes qué es lo mejor de ti, Weasel? No eres la estrella, pero consigues hacer que sea divertido de forma que luego podamos irnos y hacer la película de verdad’”. Ni Miller ni el equipo supieron responder a este comentario. “No fue una gran experiencia para mí”, afirma. Miller, que considera a Reynolds “un tipo inseguro”, no llegó a preguntarle por qué había dicho algo así, pero ahora está decidido a no volver a Deadpool. Tampoco es que le hayan llamado para ofrecérselo, admite. “Pero no habría hecho Deadpool 3 ni aunque vinieran y dijeran ‘te vamos a pagar el doble si haces Deadpool 3’”.

“Creo que Reynolds debería hacer Deadpool 3 y seguir haciendo películas. Simplemente creo que no le gusto, y fue muy raro cómo lo expresó. Estoy en un momento de mi vida en que no necesito hacer Deadpool 3”. Miller concluye con que, más allá de su conflicto con Reynolds, no se ve haciendo el mismo papel “durante más de cinco años”. Por eso asegura haberse marchado de Silicon Valley, y por eso está bien habiendo dejado atrás a Weasel.

