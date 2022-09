¿Cómo encaja Lobezno en el MCU? Hugh Jackman y Ryan Reynolds te aclaran las dudas sobre el regreso del mutante

Ha sido la gran noticia del día, de la semana y puede que del mes. Lobezno vuelve al MCU. Ya se sabía que los mutantes aparecerían tarde o temprano, pero nadie esperaba que volviéramos a ver a Hugh Jackman con las garras de adamantium. Nadie salvo Ryan Reynolds, eso sí, que ha sido el encargado de soltar la bomba y quien ahora se ha juntado con el propio Jackman para resolver todas las dudas que ha generado esta noticia. Que no son precisamente pocas.

En la misma casa y en el mismo sofá desde el que habíamos visto a Reynolds hacer la pregunta a Jackman de si estaría en Deadpool 3, ahí vemos a los dos de nuevo. Esta vez juntos y dispuestos a aclarar todas las preguntas, preguntas que hasta el propio Lobezno tienen. "Como, por ejemplo, ¿cómo es que Lobezno está vivo después de Logan?", pregunta Jackman a Reynolds, haciendo referencia a la muerte del superhéroe en la cinta de 2017.

"Logan tiene lugar en 2029. Es una cosa totalmente al margen. Logan murió en Logan, no vamos a tocar nada de eso", aclara Reynolds, para tranquilidad de los fans, del canon de Marvel e incluso del director James Mangold, quien se había sorprendido de la noticia después de sentirse como el encargado de haber despedido al personaje con Logan.

A continuación, Reynolds y Jackman se disponen a contar de qué irá la película: "Lo que de hecho pasa en la película es que estos dos tíos..." y aunque les seguimos viendo, empieza a sonar la melodía de Wake me up before you go de Wham!, mientras vemos a los dos actores gesticular con vehemencia e incluso hacer una representación de lo que parece que será el duelo entre Deadpool y Lobezno, de la katana contra el adamantium.

Una vez terminan de explicar eso que no podemos oír, la música cesa y los dos actores se despiden dando las gracias a Kevin Feige, el productor ejecutivo del MCU que ha hecho posible este divertido reencuentro. "¡Gracias Kevin Feige!", se les oye decir mientras vuelve la melodía de Wham! y se ven una serie de fotografías del canadiense y el australiano, entre ellas nada menos que una del rodaje de Deadpool 3 junto al director, Shawn Levy.

