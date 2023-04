Russell Crowe está celoso: el actor reacciona a 'Gladiator 2' con sinceridad

Hace unas semanas la pregunta que nos hicimos desde que supimos que Gladiator 2 era una realidad todavía nos perseguía: ¿Volveremos a ver a Russell Crowe como Maximus? Pero la respuesta era clara, proveniente del propio actor: "No tiene nada que ver conmigo", explicaba en una entrevista para el programa de radio The Ryan Turbidy Show.

Y es que, por lo que sabemos, y tal y como él explicaba, esta nueva historia "es una extensión de la narrativa, pero va mucho más allá de la muerte de Maximus", por lo que no tendría sentido que su personaje volviese a aparecer. En su lugar, la segunda entrega de este clásico de los 2000 seguirá la historia de Lucius (Paul Mescal), sobrino de Commodus (Joaquin Phoenix), en su ascenso como emperador.

Ya en aquella entrevista, Crowe afirmaba que "hay un ligero toque de celos de que la gente tenga esa experiencia que yo ya viví una vez", refiriéndose a este tipo de rodajes de películas de época que, según explicaba "tiene un gran atractivo para mí". Ahora, el actor ha vuelto a hacer hincapié en una nueva entrevista para Collider.

A la pregunta sobre si, siendo él protagonista de la película original, hay algo que esté deseando ver de esta nueva producción, el intérprete afirmaba no saber mucho sobre la producción del filme, aunque puede afirmar que Ridley Scott —director de la película original y encargado de la nueva entrega— querrá hacer una entrega tan impactante como la primera.

"No sé qué van a hacer con ella", ha asegurado. "Estoy seguro de que a Ridley Scott le han estado rondando por la cabeza los últimos 24 años cosas que ahora cree que puede hacer mejor, o algo así. Creo que eso es de las cosas buenas de esta película, por supuesto, que la va a hacer Ridley, porque va a querer volver a ese mundo y crear algo que esté al mismo nivel de espectáculo que la primera", ha afirmado.

A estas declaraciones, le seguía una reflexión sobre cómo Gladiator le cambió la vida y los pequeños celos que siente al recordar aquella época. "Mira, la única cosa que siento son un poco de celos, ¿sabes?, porque yo era mucho más joven, obviamente, y fue una gran experiencia", ha explicado.

"Es algo que cambió mi vida, realmente. Cambió la manera en la que la gente me veía y a lo que me dedico. He tenido mucha suerte de poder participar en muchas películas grandes, pero esa película fue increíble. Estamos en 2023, e hicimos esa película en 1999. Te aseguro que, en algún lugar del mundo esta noche, Gladiator va a estar en primetime en la televisión. Y no siempre consigues ese tipo de longevidad con cada película que haces, así que, obviamente, ocupa un lugar especial en mi corazón".

Gladiator 2 se estrenará en noviembre de 2024 pero, hasta entonces, podemos seguir disfrutando de Crowe en su nueva película, El exorcista del papa.

