Barry Keoghan podría unirse a Paul Mescal como el villano de 'Gladiator 2'

Entre las nominaciones interpretativas de los últimos Oscar destacaban, por su juventud, las presencias de Paul Mescal y Barry Keoghan. El primero, tras triunfar con Normal People, brilló en el film de Charlotte Wells, Aftersun, aspirando por ello a la estatuilla. Keoghan, por su parte, llevaba más tiempo acaparando focos, a raíz de interpretaciones tan excéntricas como intensas en El sacrificio de un ciervo sagrado o incluso The Batman, donde pudo interpretar a nada menos que al Joker.

En estos Oscar Keoghan llegaba nominado a Mejor actor secundario por Almas en pena de Inisherin. Ni Mescal ni Keoghan ganaron (la victoria fue para Brendan Fraser y Ke Huy Quan), pero igualmente ya tienen asegurada la atención de la industria, y según recoge The Hollywood Reporter es muy posible que pronto coincidan en la secuela de Gladiator que está preparando Ridley Scott. Ya han pasado varias semanas desde que se anunciara que Mescal iba a encarnar al protagonista.

Lo de Keoghan es, por otro lado, una incorporación que aún no se ha confirmado del todo. El actor de Dunkerque ultima negociaciones para ser el villano de esta película, que aún no tiene título. Mientras que lo más probable es que Mescal sea Lucius (hijo de la Lucille que encarnaba Connie Nielsen en la primera película), Keoghan interpretaría al Emperador Geta. Alguien que existió de verdad, pero ya ha trascendido que Gladiator 2 no se inspirará en hechos reales.

Keoghan podría recibir la inspiración de Joaquin Phoenix, que fue el malvado Cómodo (tío de Lucius) en la Gladiator original. Gladiator 2 ha empezado a desarrollarse 23 años después tras varias tentativas frustradas, y Scott quiere rodarla al poco de que concluya el biopic de Napoleón Bonaparte que prepara con el citado Phoenix y con Jodie Comer (en su segunda colaboración tras El último duelo).

De la Gladiator del 2000 Scott retoma al director de fotografía John Mathieson, al diseñador de producción Arthur Max y a la diseñadora de vestuario Jany Yates. Su guionista es el de Napoleón y Todo el dinero del mundo, David Scarpa, mientras que se descarta que vuelvan Phoenix o Russell Crowe debido a que sus personajes morían en Gladiator. La cual ganó Mejor película y Mejor actor para Crowe entre otros premios, siendo un clásico al que Gladiator 2 intentará hacer justicia.

Paramount ha fijado la fecha de estreno de la secuela de Gladiator para el 22 de noviembre de 2024.

