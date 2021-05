Robert De Niro sufre una lesión en la pierna durante el rodaje de lo nuevo de Martin Scorsese

El rodaje de Killers of the Flower Moon, la nueva y esperada película de Martin Scorsese, comenzó hace pocas semanas en Oklahoma, dentro de localizaciones como Bartlesville, Pawhuska y Osage County. El proyecto fue recibido con enorme entusiasmo por el gobierno de la zona luego de unos compases iniciales algo accidentados: el presupuesto estimado llegó a incrementarse tanto que Paramount decidió no hacerse cargo de él con exclusividad, de modo que ahora será Apple Original Film la encargada de financiar esta adaptación del libro homónimo de David Grann (conocido en España como Los asesinos de la luna).

Poco después de que tuviéramos la primera imagen oficial de la película (con Leonardo DiCaprio y Lily Gladstone), Variety se hace eco de un percance sufrido durante el rodaje. Robert De Niro, contratado para encarnar al terrateniente William Hale, ha tenido una lesión en la pierna de gravedad indeterminada que ha provocado que tenga que regresar a Nueva York. Al parecer el intérprete resultó herido durante su tiempo libre y fuera del plató, de modo que tomó un vuelo a la ciudad este jueves y hoy viernes tiene previsto ver a su médico. Curiosamente, De Niro ya había previsto tomarse unas semanas de descanso, y no está claro si es estrictamente necesario que regrese al rodaje.

Killers of the Flower Moon cuenta en su reparto con los citados De Niro, DiCaprio y Gladstone, además de Jesse Plemons. La película puede ser considerada como el primer western de Martin Scorsese gracias a su ambientación en Oklahoma durante los años 20, aunque true crime sería una etiqueta más legítima. La película, como el libro de Grann antes que ella, explora los asesinatos que experimentó la tribu Osage a causa de la posesión de petróleo (y el sempiterno racismo); asesinatos que motivaron la mediación de un recién nacido FBI suponiendo el caso que lo daría a conocer. Plemons interpreta a Tom White, agente destinado a la región.

Con 200 millones de dólares de presupuesto, Killers of the Flower Moon aún no tiene fecha de estreno, y está por ver si la lesión de De Niro afecta de algún modo a su calendario de rodaje.

