‘Killers of the Flower Moon’: Comienza el rodaje de la nueva película de Martin Scorsese

A Killers of the Flower Moon le ha costado despegar. Primero, Paramount se negó a hacerse cargo del enorme presupuesto que manejaba la nueva película de Martin Scorsese, exigiendo que recurriera a Apple para la financiación. Ya entonces sabíamos de conflictos acerca del papel de Leonardo DiCaprio, que se habría obstinado a cambiar exigiendo retoques en el guion de Eric Roth para inquietud de los productores. Luego, la crisis del coronavirus provocó que el rodaje se atrasara, y meses después parece que la producción puede comenzar por fin. Así lo recoge IndieWire, con Scorsese habiéndose ya desplazado a Oklahoma, donde se grabará la totalidad de Killers of the Flower Moon.

La película se basa en el libro de David Grann que en España conocimos como Los asesinos de la luna, y que registraba exhaustivamente unos turbios acontecimientos que sacudieron Oklahoma en 1920. Dentro de Osage County, habitado por esta tribu de nativos americanos que eran propietarios de un enorme pozo petrolífero, se sucedieron una serie de asesinatos que acabaron requiriendo la mediación de un FBI recién inaugurado. El móvil de estos crímenes era, obviamente, el control del petróleo, tratándose de una conspiración relacionada con el odio racial que fue todo un escándalo en la época. A Scorsese le apasiona la historia, y no puede esperar para rodarla.

Ayer 19 de abril comenzó por fin la filmación de Killers of the Flower Moon. “Nos enorgullece empezar por fin el rodaje de Killers of the Flower Moon en Oklahoma”, ha explicado Scorsese a través de un comunicado. “Ser capaces de contar esta historia en el lugar donde tuvieron lugar los hechos es increíblemente importante para permitir un retrato apropiado de ese tiempo y esa gente (...) Nos emociona trabajar con el reparto local para dar vida a esta historia e inmortalizar un momento de la historia estadounidense que nunca debería ser olvidado”. En la línea de otras producciones como El señor de los anillos o Furiosa, el gobierno del lugar de producción la ha recibido con los brazos abiertos, consciente de los beneficios que traerá a su economía.

“La industria cinematográfica de Oklahoma está floreciendo y, aunque nos alegramos de que esta producción ya esté dando empleo a cientos de locales, con miles de extras preparados, solo estamos empezando y nos encantan las oportunidades de desarrollo para una nueva generación de cineastas”, ha explicado Tava Maloy Sofsky, ejecutivo de Oklahoma Film+Music Office. El reparto de Killers of the Flower Moon está completo, y en él encontramos a Leonardo DiCaprio y Lily Gladstone como Ernest y Molly Burkhart, involucrados en los crímenes. También están Robert De Niro y Jesse Plemons.

Plemons encarna al agente del FBI Tom White, que originalmente iba a ser interpretado por DiCaprio. La preferencia de este por el mucho menos heroico Burkhart provocó un pequeño conflicto hace meses, solventado con un guion que al parecer dará a Burkhart y White una importancia proporcional. Apple Original Film no ha desvelado ninguna fecha de estreno para el que puede suponer el primer western de Martin Scorsese.