La terrible revelación sobre Anna Nicole Smith que hace el documental de Netflix

Ha llegado a Netflix Anna Nicole Smith: Tú no me conoces, documental de Ursula Macfarlane que se adentra en la turbulenta vida de la popular playmate, actriz y personalidad televisiva de los años 90. Más allá de sus intervenciones en el cine (con películas como Agárralo como puedas 33 ⅓: El insulto final), la figura de Smith estuvo marcada por su vinculación a Playboy, su polémico matrimonio con el millonario J.H. Marshall y por la presencia en reality shows que se nutrían de su vida privada.

Tú no me conoces trata, a partir de estos mimbres, de comprender a Smith y de arrojar luz sobre los episodios más oscuros de su vida. Sin tampoco temer, en ese sentido, desdeñar algunas falsedades que la propia modelo (cuyo nombre antes era Vickie Lynn Hogan) lanzó sobre su biografía. Macfarlane quiso recurrir así a los testimonios de Missy y Virgie Mae Hogan: amiga íntima y madre de Smith respectivamente. Missy conoció a Smith cuando ambas eran bailarinas de striptease, y tomó a la futura modelo bajo su tutela para enseñarle a bailar.

Missy fue testigo de cómo Smith se transformaba en celebridad, y contaba a los medios una historia sospechosamente parecida a la suya: una de pobreza y abusos domésticos. Smith contó así que había crecido en la pobreza y que Virgie le había maltratado durante la infancia: sin embargo Virgie, una policía jubilada que falleció en 2018, al parecer era una mujer dulce que amaba a Smith y le ayudó en todo lo que pudo. Y no tenían dificultades económicas. Virgie aparece en el documental, revelando que le preguntó varias veces a Smith porque mentía.

Ella le habría respondido que “ganaba más dinero contando historias tristes que contando buenas historias”, y Virgie también inquirió si no prefería que la prensa publicara cosas buenas. “No si lo malo se paga mejor”. Lo más impactante de Tú no me conoces, sin embargo, es cómo este engaño de Smith habría encubierto otro episodio violento mucho más perturbador, relacionado con el padre biológico de la modelo.

Encuentro con los Hogan

Smith había crecido sin conocer a su padre, algo por lo que siempre culpó a Virgie. A lo largo de los años fue idealizando su figura, y una vez se estableció en Hollywood como estrella de Playboy decidió contratar a un detective privado para localizarle. Esto ocurría a principios de los 90, cuando Smith ya había sido nombrada Playmate del Año, y condujo a que la modelo concertara un encuentro en California tanto con su padre, Donald Hogan, como con su hijo (y hermano biológico de Smith) Donnie. Tú no me conoces muestra imágenes de este encuentro.

Durante la estancia de los tres en California Smith les llevó a la mansión Playboy, donde Hugh Hefner organizó una fiesta en su honor. También fueron a Disneyland. La cuestión es que, como cuenta el propio Donnie en el documental, su padre “no es el tipo de hombre con el que quieras estar a solas”. Hogan se había declarado culpable de violar a la tía de Smith cuando era niña, también de violar a otra menor de edad, y había pasado seis meses en prisión. Después le acusarían de abusar de sus otras hijas.

No está claro si Smith sabía todo esto, aunque si el detective privado había hecho su trabajo debía ser así. En cualquier caso, cuando Smith volvió de California estaba muy cambiada. Y entonces llega la demoledora revelación de Missy: “Cuando más tarde nos quedamos a solas me dijo que su padre había intentado tener relaciones sexuales con ella. Fue muy triste, porque sé lo feliz que estaba cuando la conoció. Tenía todas esas ideas de cómo era él, cómo iba a ser, y fue toda una decepción”.

Anna Nicole Smith

Tú no me conoces no tiene más pruebas que la palabra de Missy sobre el hecho de que Donald Hogan intentara abusar de su hija, pero durante el documental Macfarlane le pregunta a Donnie sobre esto y su reacción es elocuente: “Eso sería propio de él, no me extrañaría”. Este fue el gran descubrimiento del documental. Y uno que para Macfarlane tenía sentido. “Nos sorprendió descubrirlo, pero explica muchas cosas. Si observas la cronología de su vida, es después de ese momento cuando las cosas se desmadran”, cuenta declaraciones recogidas por Vanity Fair.

Ocurre que, varios meses después de conocer a su padre, Smith fue al hospital tras sufrir una sobredosis. “Debió afectarle, llevaba toda la vida buscando una figura paterna”, asume Macfarlane, y lo relaciona con el matrimonio de Smith con Marshall, que también se consumó por esa época. Marshall era un empresario petrolero multimillonario que tenía 89 años cuando se casó con Smith: ella tenía 26. Y Macfarlane no lo duda: “Había un aspecto paternal en esa relación”.

Póster de 'Tú no me conoces' Netflix

El misterio de Anna Nicole Smith

Cuando Marshall murió en 1995 y Smith se acercó a su herencia, fue dibujada en la prensa como una cazafortunas: imagen que se agravó según se iniciaba una disputa con otros herederos del empresario por quedarse con el dinero. Varios testimonios durante el documental recogen, no obstante, que Smith quería de verdad a Marshall. Aunque la misma Macfarlane tenga algunas ambivalencias: “Creo que ella le amaba y él le amaba. Ahora bien, ¿eso implica que ella no fue avariciosa o no agotó su tarjeta en el cajero automático? Ambas cosas son ciertas, la gente es capaz de mantener esas contradicciones”.

Tú no me conoces también presta atención, lógicamente, a cómo la adicción de Smith a los opiáceos fue extremándose con los años: debido especialmente al dolor resultante por las diversas operaciones de aumento de pecho que acometió la modelo. Por último se remonta a los tormentosos últimos días de Smith, cuando dio a luz a su hija Danielynn, empezó una lucha con su custodia, poco después falleció su hijo Daniel a los 20 años, y finalmente Smith murió en 2006 víctima de una sobredosis.

Macfarlane admite que ella y su equipo se han esforzado en ofrecer un retrato tridimensional de Smith, pero que aún así es consciente de que el documental no responde todas las preguntas. “Creo que Anna siempre tendrá algo de misterio”, concluye.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.