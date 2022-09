Resumen de todas las novedades de live action, Pixar y Disney anunciadas en la #D23 2022

Mientras los pasillos adyacentes rugían con jubiladas luchando por conseguir pins de Frozen, mientras miles de señores subidos en carritos motorizados hacían cola para comer donuts con forma de la cara del pato Donald, el primer gran evento de la D23 tenía lugar. La convención que organiza Disney en la californiana ciudad de Anaheim, cuyo objetivo es, al mismo tiempo, celebrar sus logros y presentar sus novedades, traía sorpresas suculentas para los fans de la nostalgia. Perdón, la magia.

El evento comenzaba con un vídeo recopilatorio de los 100 años que celebra Disney, suficiente para poner la piel de gallina y levantar el entusiasmo de los presentes. Cynthia Erivo, que interpreta al hada azul en el live action de Pinocho, se encargó de cantar When you wish upon a star, el tema de la película. Las adaptaciones a animación realista de clásicos Disney conformaron el primer gran bloque de anuncios, mezcladas con largometrajes de seres humanos en carne y hueso -lo que antes se conocían como: películas-. He aquí un resumen de los anuncios de esa primera fase:

Hocus Pocus 2: este clásico del cine de terror familiar volverá con sus brujas originales (Bette Milder, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy) el 30 de septiembre de 2022. Ya hay nuevo tráiler:

Peter Pan y Wendy: Jude Law subió al escenario a presentar esta nueva versión del clásico Disney, en la que él interpretará al malvado capitán Garfio.

La mansión encantada: Jamie Lee Curtis, reina del grito, icono del cine de terror, apareció en un gran trono para confirmar esta nueva adaptación de la legendaria atracción de los parques. Contará en su reparto con actores como Rosario Dawnson, Lakeith Stanfield, Owen Wilson, Hasan Minajh, Danny Devito o Winona Rider. Se estrena en marzo de 2023.

Mufasa: Barry Jenkins fue el encargado de presentar esta cinta, que recogerá las aventuras del padre de Simba antes de convertirse en rey.

Blancanieves: Disney se atreve incluso con su clásico fundacional, preparándose para emitir una versión con actores reales, en la que Gal Gadot será la malvada reina y Rachel Zegler es Blancanieves. Para 2024.

La sirenita: el público congregado en Anaheim pudo asistir, de forma exclusiva, a la proyección de "Part of that world". Además de los temas clásicos, Alan Menken y Lin-Manuel Miranda colaborarán juntos por primera vez en la composición de varias canciones originales. Llegará a los cines en mayo de 2023.

Llegaba el turno de Pixar. Frente a la ausencia de historias originales en los primeros seis anuncios, se esperaba que el estudio de animación responsable de Toy Story o Los increíbles fuese capaz de arrojar algún guion que no fuese secuela, precuela o reboot. Estos fueron sus anuncios:

Elemental: una historia original, sobre un universo en el que conviven seres de agua, tierra, fuego y aire. Llegará en verano de 2023.

Win or lose: Will Forte presentaba un primer clip de esta serie, la primera de Pixar, sobre un grupo de niños y su equipo de béisbol. Llegará en otoño de 2023.

Elio: un nuevo guion original de Pixar, cuyo estreno se espera para primavera de 2024.

Del revés 2: el público congregado en Anaheim se volvió loco cuando Amy Poehler apareció en el escenario junto a Pete Docter para anunciar una secuela de la brillante obra de Pixar sobre las emociones que viven en nuestras cabezas. Se espera su estreno para el verano del próximo año.

Finalmente, llega el turno de Disney animation studios, la división de Disney que se encarga de crear películas de animación bajo su propio sello, de forma separada a Pixar. A continuación, todo lo que tienen preparado para los próximos años:

Zootopia +: en un divertidísimo tráiler, Disney anunció el regreso al mundo de Zootopia con esta miniserie de seis capítulos que contarán historias de seis personajes diferentes de este mundo animal. Llegará muy pronto, en noviembre de 2022.

Iwajú: Disney Animation se une, por primera vez, a la compañía de entretenimientos panafricana, Kugali, para crear una nueva serie de ciencia ficción: Iwájú. Se ha anunciado que será una película de temática adolescente ambientada en Nigeria. Está previsto su estreno para 2023.

Strange World: otro de los escasos anuncios de proyectos originales que pudimos ver en la #D23. Esta historia de una familia de exploradores que luchará por sobrevivir en planetas alienígenas está desarrollada por los creadores de Big Hero 6 y cuenta con Jake Gyllenhaal, Dennis Quaid o Lucy Liu entre sus voces.

Wish: el origen de los deseos de las películas de Disney, convertido en realidad. Una historia con un despliegue visual muy potente que podremos ver en noviembre de 2023.