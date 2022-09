'Elemental', 'Elio' y… ¿'Del revés 2'? Pixar anuncia sus próximas películas

Este fin de semana se celebra la D23 en Anaheim, California, consagrada por completo a la producción de Disney, de modo que forzosamente iba a saberse algo del futuro de Pixar. El prestigioso estudio de animación ha tenido una relación algo difícil con la major en los últimos tiempos, debido a la decisión de Disney de relegar buena parte de sus producciones al streaming coincidiendo con la pandemia. Pasó con Soul, con Luca y con Red, pero la reciente Lightyear vino a corregir esta tendencia contando con un estreno convencional en salas… finalmente marcado por la censura sufrida en varios mercados a raíz de su contenido LGTBIQ+.

Pero es momento de mirar adelante, y en la D23 Pixar ha confirmado hasta tres nuevas películas. Ya conocíamos la existencia de una de ellas, mientras que otra ha sido una total sorpresa. De ninguna de las tres se ha especificado si irán a cines o a Disney+, de modo que esperemos que la Casa del Ratón quiera plegarse a la estrategia de Lightyear.

Elemental

Logo de 'Elemental' Pixar

La película número 27 de Pixar está dirigida por Peter Sohn, el mismo que nos trajo El viaje de Arlo. De Elemental tuvimos los primeros detalles a principios de este año, cuando se dio a conocer el argumento además de un revelador concept art. Elemental se ambienta en una ciudad (Ciudad Elemental, concretamente) donde conviven elementos antropomorfizados: esto es, personas hechas de fuego, agua, tierra y aire. Según reglas no escritas, ninguno de estos elementos se puede mezclar entre sí, por lo que se trata de un terreno muy apropiado para explorar, de forma metafórica, las relaciones interraciales.

Nuevo concept art de 'Elemental' Pixar

De este modo Elemental presentará una historia tipo Romeo y Julieta donde Ember, una chica de fuego, empieza a salir con Wade, un chico de agua. Leah Lewis pone voz a Ember mientras Mamoudou Athie (visto en Jurassic World: Dominion) hace lo propio con Wade, y en la D23 se ha mostrado una escena donde ambos tienen una cita en el parque. Elemental tiene previsto el estreno para el 16 de junio de 2023.

Póster de 'Elemental' Pixar

Elio

Concept art de 'Elio' Pixar

Si a partir del argumento y ambientación de Luca fueron muchos los que pensaron en una curiosa fijación de Pixar por Call Me By Your Name, este nuevo proyecto no hace sino confirmarlo: su título es el mismo que el nombre del personaje de Timothée Chalamet en el aclamado film de Luca Guadagnino. Solo que en este caso Elio identifica a un niño de 11 años, doblado por Yonas Kibreab, que no consigue encajar en ningún lado y que tiene muy preocupada a su madre, con la voz de America Ferrera.

Todo cambia cuando Elio se embarca en un viaje intergaláctico y recala en un planeta alienígena, cuyos habitantes le confunden con un embajador de la Tierra y le tratan con un respeto inédito para el protagonista. Elio está dirigida por Adrián Molina, codirector de Coco, y se estrenará a lo largo de 2024. En la D23 se ha mostrado su primer concept art.

Del revés 2

Logo de 'Del revés 2' Pixar

Y finalmente, el anuncio más potente de lo que llevamos de D23. Han pasado 7 años desde el estreno de Del revés, considerado un punto y aparte en la trayectoria de Pixar. Esta indagación en las emociones de una niña no solo desembocó en un Oscar a Mejor película animada, sino que también fue bautizada de inmediato como una posible obra definitiva para el estudio del flexo, sentando un listón altísimo si a alguien se le ocurría darle una secuela. Aunque no tardamos en conocer una: el mismo año de Del revés tuvimos un corto, ¿La primera cita de Riley?

Con Del revés 2, sin embargo, hablamos de una secuela con todas las de la ley. Pixar ha confirmado que este es uno de sus nuevos proyectos, previendo que se estrene en verano de 2024. Escribe el guion Meg LeFauve tras haber hecho lo propio (con Pete Docter y Josh Cooley) en la entrega inaugural, mientras dirige Kelsey Mann: realizadora que hasta ahora solo ha firmado con Pixar el corto Fiestódromo, asociado a Monstruos University. Amy Poehler volverá a poner voz a Alegría pero por ahora es la única miembro del elenco original que confirma su vuelta; por otro lado, del argumento de Del revés 2 solo ha trascendido que ahondará en la adolescencia de Riley, con la aparición de nuevas emociones.

