Halle Bailey canta bajo el mar: primer tráiler del remake de 'La sirenita'

La D23 ha comenzado, por lo que es buen momento para que Disney siga mostrando lo que puede dar de sí su maquinaria de remakes en acción real. Desde, más o menos, El libro de la selva de Jon Favreau, adaptar clásicos animados recurriendo a CGI hiperrealista se ha convertido en una estrategia estrella para conquistar la taquilla (o al menos hacer fondo de catálogo en Disney+, como evidencia el lanzamiento de Pinocho de Robert Zemeckis), de modo que la Casa del Ratón se propone que no haya film exitoso sin su correspondiente tratamiento live action. En la D23 se han lanzado nuevos detalles sobre algunos de los próximos, perfilando un calendario lleno de remakes que arrasen con nuestra nostalgia.

Por ejemplo, se confirma que sigue en camino Peter Pan & Wendy, que iba a dirigir David Lowery tras su excelente trabajo en Peter y el dragón contando con Jude Law como el Capitán Garfio. Peter Pan & Wendy se estrenaría en Disney+ en algún punto de 2023, mientras que también se ha proclamado que el remake en acción real de Blancanieves, dirigido por Marc Webb y protagonizado por Rachel Zegler como el personaje titular y Gal Gadot como la madrastra, hará lo propio en 2024. Pero, ciñéndonos al terreno remake, si un título ha acaparado todas las miradas es La sirenita, puesto que la D23 ha sido el escenario elegido para proyectar su primer tráiler. Uno que, aunque dure poco más de un minuto y medio, ya sirve para hacerse una idea ajustada de su look.

La sirenita nos presenta a Halle Bailey en el papel de Ariel (fichaje que ha despertado hostilidad por las lamentables razones de siempre), y el avance está dedicado a mostrar el escenario submarino donde vive, regodeándose en animales marinos y planos espectaculares del fondo oceánico hasta que la música cobra protagonismo… y recordamos la increíble canción que siempre ha sido Parte de él. El tráiler termina con Bailey cantando el estribillo, confirmando por lo demás que La sirenita se mantendrá como musical en lo que no es una estrategia inesperada teniendo en cuenta el currículum de su director. Rob Marshall, antes de La sirenita, ha dirigido para Disney Into the Woods y El regreso de Mary Poppins.

En La sirenita dispondrá de la inmortal partitura de Alan Menken. Junto a Bailey, por lo demás, veremos en el reparto a Jonah Hauer-King como el príncipe Eric, a Melissa McCarthy como la pérfida Úrsula y a Javier Bardem como el rey Tritón, mientras que en el apartado de doblaje tenemos a Awkwafina poniendo voz a la gaviota Scuttie, a Jacob Tremblay como el pez Flounder y a Daveed Diggs como el cangrejo Sebastián. La sirenita ha fijado su fecha de estreno en cines para el 26 de mayo de 2023, y puedes ver el primer avance bajo estas líneas:

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.