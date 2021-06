Regreso a Marvel: ¿Por qué aparece Abominación en ‘Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos’?

Al igual que la futura Eternos, Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos parte con el propósito de introducir en el MCU a personajes totalmente nuevos, explorando una faceta hasta ahora desconocida en el audiovisual de la Casa de las Ideas. En el caso del film de Destin Daniel Cretton, las artes marciales y los guerreros milenarios a los que ha de enfrentarse un nuevo héroe, el citado Shang-Chi que interpreta Simu Liu. Los tráilers vistos hasta ahora insinúan un film lleno de acción adrenalítica llevada a cabo por luchadores debutantes, pero en el segundo que Marvel ha estrenado hace pocas horas nos hemos encontrado con una particularidad. Un viejo amigo, por decirlo así.

En los últimos segundos de este tráiler, Shang-Chi y su amiga Kay (Awkwafina) se encuentran en lo que parece ser un concurso de lucha clandestino, con una jaula estilo wrestling y todo. En dicha jaula pelean dos combatientes, y uno de ellos ha causado una conmoción entre los fans. Enorme y monstruoso, se trata inequívocamente de Abominación, un personaje que debutó en el MCU al poco de que este diera sus primeros pasos, en 2008. Meses después del triunfo de crítica y público de Iron Man, Louis Leterrier estrenó El increíble Hulk. Que, digamos, no tuvo tanto éxito como el film de Jon Favreau.

El segundo título del recién nacido Universo Cinematográfico de Marvel nos presentaba a Edward Norton como Bruce Banner, y la mala aceptación provocó que se considerara rápidamente como un paso en falso a la hora de construir la mitología. No obstante, y aunque Norton fuera sustituido por Mark Ruffalo en Los Vengadores y varios films posteriores, ciertos elementos de El increíble Hulk han ido reapareciendo el universo, como es el caso del general Ross (William Hurt) y ahora del propio Abominación, que era el villano al que se tenía que enfrentar Hulk en esta película.

Abominación es el álter ego de Emil Blonsky (Tim Roth), un militar a las órdenes de Ross que entraba en contacto con un suero que contenía la sangre de Hulk y se convertía en un monstruo. Al final de El increíble Hulk era internado en una prisión de Alaska, pero en Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos parece haber escapado para, muy al estilo del propio Banner al principio de Thor: Ragnarok, convertirse en gladiador. Lo interesante de todo es que ya habíamos tenido noticias de que Abominación regresaría a Marvel, aunque no en el film de Cretton.

Roth ha confirmado su participación en la futura She-Hulk, próxima serie del MCU destinada a Disney+ que abordaría la historia de Jessica Walters, prima de Bruce Banner que trabaja como abogada y que, luego de una transfusión de emergencia, hereda los poderes de su pariente (conservando, eso sí, el raciocinio cuando es una gigante verde). Junto a Roth también vuelve Mark Ruffalo, pero se desconocen las circunstancias en las que tendría lugar este regreso. ¿Será Emil Blonsky nuevamente un enemigo a batir? Visto lo visto, parece posible que empecemos a vislumbrar si será así en Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos.

Debido al CGI, es difícil comprobar en este avance si Roth se encuentra bajo el rostro de Abominación, y desde luego no hay ninguna confirmación de que vaya a formar parte de su reparto antes de She-Hulk. No obstante, hay un solo Abominación en Marvel que ya va a tener el rostro de Roth en un próximo proyecto, de forma que parece evidente que pronto tendremos noticias del actor.

Captura del tráiler de 'Shang-Chi'

Y además...

El de Abominación no es el único regreso, pues falta por identificar quién es su contrincante en esa lucha. Teniendo en cuenta los poderes mágicos que muestra y cómo estos se parecen a lo que hemos visto en Doctor Strange, no cabe duda de que es un hechicero… pero hay más. En base a la silueta (nunca llegamos a verle el rostro), todo apunta a que se trata de Wong, el aliado del doctor Stephen Strange que es interpretado por Benedict Wong en el MCU y ha servido como ayudante del Hechicero Supremo de Marvel en varias películas, empezando por la propia Doctor Strange de Scott Derrickson.

Wong también tiene confirmada oficialmente una próxima aparición dentro del Universo de Marvel, dentro de la futura Doctor Strange in the Multiverse of Madness que dirigirá Sam Raimi con el protagonismo recuperado de Benedict Cumberbatch y una Elizabeth Olsen recién llegada de Bruja Escarlata y Visión. La secuela de Doctor Strange está fijada para el 25 de marzo de 2022, mientras que Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos llegará de forma exclusiva a los cines el próximo 3 de septiembre. Entonces sabremos a qué se debe el regreso de Abominación y si su contrincante responde efectivamente al nombre de Wong.

En cuanto a She-Hulk, la serie protagonizada por Tatiana Maslany está dirigida por Kat Coiro y Anu Vaila a partir de un guion de Jessica Gao, llegada de Rick y Morty. Aún no tiene fecha de estreno, pero el plan preventivo es que también llegue a Disney+ a lo largo de 2022.

