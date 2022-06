‘Red’ tendrá un spin-off sobre la banda 4*Town (en forma de manga)

La costumbre de Disney de estrenar directamente en streaming las producciones de Pixar han causado malestar entre su público, y aunque esta apunte a cambiar a partir de Lightyear, hay quien se la tiene jurada a la empresa por haberle obligado a ver un film tan espectacular como Red en casa. Sea como sea, el Pixar previo a Lightyear encandiló a crítica y público, y apunta a ser el film más exitoso de la Casa del Ratón estrenado en Disney+. Ha puesto al nombre de su directora, Domee Shi, en primera línea, y no van a tardar mucho los intentos de seguir explotando la marca. De hecho, Variety acaba de hacerse eco de uno de ellos.

Y es que Red va a contar con un spin-off en forma de… manga. En consonancia a los intereses de Mei (la adorable protagonista del film de Pixar), este manga se centrará por completo en la banda 4*Town, cuyo concierto en Toronto era básico para el argumento. 4* Town viene a ser una parodia de boy bands conocidísimas como los Backstreet Boys o BTS, y su aparición en Red venía acompañada de varias canciones que igualmente han causado furor entre el público, compuestas por Billie Eilish y su hermano Finneas O’Connell. Son Nobody Like U, True Love o U Know What’s Up, habiendo recabado la primera 120 millones de visitas en YouTube. Parece evidente, así, que el público quiere más de 4*Town.

El manga no se centrará tanto en aclarar por qué el grupo se llama 4*Town si lo componen cinco miembros (aunque seguro que cae algún chiste), como en repasar los acontecimientos previos al concierto que daban hacia el final de Red. Según leemos en la sinopsis de Disney and Pixar’s Turning Red: 4*Town 4*Real: The Manga… “Los 4*Townies adoran ver a 4*Town tocando sus temas favoritos en directo pero, ¿cómo pasará la mejor boy band de Canadá el día previo a su épico concierto en Toronto? Acompaña a Robaire, Jesse, Tae Young, Aaron T y Aaron Z mientras disfrutan de un raro descanso en sus apretadas agendas”.

“Jesse y Tae Young se dedican a su faceta artística y visitan un museo de cerámica, Aaron T va a un centro comercial, y Aaron Z y Robaire se quedan en el estudio perfeccionando su baile antes del concierto”. 4*Town 4*Real se articula como una precuela sobre el grupo de música ficticio, aunque no podemos descartar que Mei y sus amigas, en calidad de sus mayores fans sobre la faz de la tierra, también se dejen caer. Escrito por Dirchansky e ilustrado por KAlfee, el manga se publicará en 2023.

