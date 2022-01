‘Rebel Moon’: Primer vistazo a lo nuevo de Zack Snyder para Netflix

Zack Snyder es un autor guiado por sus impulsos, sobre todo si estos tienen un ímpetu inequívocamente adolescente. En base a esto, y aunque ya pudiera canalizarlo gracias a sus aportaciones al cine de superhéroes, siempre ha tenido la espina clavada de no haber podido rodar una película de Star Wars. Aunque no fue por falta de intentos: a principios de la década pasada, su productora le presentó a Lucasfilm la idea para una posible entrega de la saga de George Lucas, pero el acuerdo no llegó a nada. Y eso que el material no podía ser más Star Wars, al consistir en una revisión de Los siete samuráis de Akira Kurosawa.

Como todo el mundo sabe, el maestro japonés fue una de las grandes influencias de Star Wars, y concretamente Los siete samuráis ha sido homenajeada en varias ocasiones dentro de la franquicia (la más vistosa, en The Mandalorian). Por suerte, años después Snyder va a tener la oportunidad de dirigir esa película aun cuando no pertenezca al canon galáctico, gracias a su actual vinculación con Netflix. La película se titula Rebel Moon, y el director se propone comenzar el rodaje este mismo año. Algo que ha anunciado con la publicación de un sugestivo concept art. “Arte conceptual de Rebel Moon. Estamos de camino a la fotografía principal”, escribe.

Arte conceptual de 'Rebel Moon'

Esta primera imagen de Rebel Moon nos presenta a un grupo de personajes armados caminando entre enigmáticos monolitos, destacando por su iluminación carmesí y por las capas. Snyder no ha dado ninguna explicación de quiénes son, pero mientras tanto su película ha emprendido una marcha imparable. Así, Rebel Moon va a estar protagonizada por Sofia Boutella, y el director de 300 ya ha dado un par de detalles sobre el argumento: este se centra en una colonia a las afueras de la galaxia que sufre el acoso del tirano Belisarius, de forma que decide enviar a una joven a que reclute guerreros que la defiendan.

La joven es Boutella y, sí, el planteamiento es enormemente similar tanto a Los siete samuráis como a sus remakes no oficiales (de Los siete magníficos a Bichos, una aventura en miniatura). “Solo soy yo creciendo como fan de Akira Kurosawa y fan de Star Wars. Es mi amor por la ciencia ficción y la aventura. Me gustaría que se convierta en una propiedad intelectual masiva, y algo sobre lo que pueda construirse”, declaraba Snyder según se confirmó que volvía a trabajar en Rebel Moon. “He estado haciendo diseños, dibujando constantemente y cultivando este mundo”.

La nueva película del autor de La Liga de la Justicia se enmarca en una asociación con Netflix que parece tenerle muy satisfecho, luego de que abandonar Warner en términos agrios. Dentro de la plataforma de streaming Snyder ya ha comandado la génesis de la saga zombie que inició Ejército de los muertos y continuó Ejército de los ladrones, con la idea de que pronto den pie a más entregas. Está por aclararse cuál será el rol creativo de Snyder si, tal y como apuntan los últimos acontecimientos, está enfrascado ahora mismo en Rebel Moon.

Netflix aún no le ha dado una fecha de estreno.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.