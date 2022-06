Quiénes son los Daniels, las locas mentes detrás de 'Todo a la vez en todas partes' y 'Swiss Army Man'

Los Daniels, es decir, Daniel Kwan y Daniel Scheinert, han vuelto a sorprender como corrobora la recepción de Todo a la vez en todas partes, su original y estimulante juego con el concepto de multiverso. No pocos aficionados los conocían de la muy singular Swiss Army Man (sí, la de Paul Dano como náufrago y Daniel Radcliffe como muerto flatulento, característica incluso empleada como modo de propulsión en el agua), y otros a raíz de la propuesta protagonizada por Michelle Yeoh tendrán curiosidad por la primera, que también gustó dentro de que su hilaridad es bastante más propensa a descolocar. No obstante, ¿cómo fue la trayectoria previa del más que interesante dúo creativo?

Los directores vienen de los videoclips, la publicidad y los cortometrajes, ámbitos en los que cultivaron un estilo que han amplificado en el cine. Kwan y Scheinert, que comenzaron respectivamente en la comedia de improvisación y en la animación, se guían por una desbordante y loca inventiva que el espectador percibe como imprevisible; por su atractivo tratamiento visual, formal y narrativo; por la afinidad con lo delirante y también por la emotividad, sustrato de unas historias que no se quedan en la sucesión de ocurrencias. Su humor, con detalles geniales, resulta favorable a lo cómplice y lo descacharrante por cómo conjugan las buenas ideas, lo descabellado, la escatología…

Scheinert y Kwan, con Paul Dano, Daniel Radcliffe y Mary Elizabeth Winstead en la presentación de Swiss Army Man (Getty Images)

Con sus imperfecciones (les falta depurar sus obras, ya que en Todo a la vez en todas partes asoma lo dilatado y en Swiss Army Man iba de más a menos porque con la revelación surgía el deterioro), los rasgos de los Daniels suponen un soplo de aire fresco, y más si se atiende al panorama actual de la industria estadounidense.

El videoclip de 'Turn down for what'

Al revisar sus videoclips se detecta el perfil de los efectos visuales que revisten sus filmes. En este terreno sobresale muy especialmente el de Turn down for what (2014), tema de DJ Snake y Lil Jon, con cientos de millones de visitas. El ritmo de la canción desata, y de qué manera, a los vecinos de un edificio, entregados a movimientos salvajes y sexualizados. Visto ahora, el asunto de las erecciones remite a ciertos momentos de Swiss Army Man.

Aunque bastante menos icónico y conocido que el citado, Tongues (2014), de Joywave con Kopps, constituye otra genialidad, además de tratarse de un tema pegadizo. Muestra a unos hombres y mujeres bailando desnudos en trance y libertad en el bosque que son atacados por unos cazadores que hacen pensar en los rednecks de la América profunda. La particularidad reside en que cuando les disparan en lugar de sangre empieza a salirles ropa hasta que quedan vestidos. Atención al despliegue visual y de inventiva (el monstruo de prendas) cuando acribillan al cazador arrepentido que se enamora de una de las ‘salvajes’.

Asimismo, resulta atractivo, original y vistoso Houdini (2013), de Foster the People, en el que la banda muere en el rodaje del vídeo al caerse encima de ellos la iluminación y para salir adelante unos hombres totalmente cubiertos de negro (para que no se les vea) los manejan como títeres. Su carrera incluye una colaboración Tenacious D, el grupo de Jack Black (Rize of the fenix).

El corto 'Interesting Ball'

El marco de los cortometrajes está definido por Interesting Ball (2014), una curiosa rareza de esas con momentos inenarrables. Parte de los efectos que provoca el paso de una pelota roja botando por un barrio y por la playa. Entre el repertorio de locas situaciones (una sucesión de WTF, vaya) destaca la de Scheinert siendo engullido por el ano de su amigo Kwan después de que una broma salga mal y sus piernas acaben metidas ahí dentro. Sin embargo, imposible olvidar el transformer humano, compuesto por unos colegas, que corre y salta por la playa y la escena en la que una mujer tiene sexo salvaje con la pelota.

La pareja realizó anuncios para Nike, Levi´s, Converse, Apple o Weetabix. En el de los cereales una niña está en su habitación con unos osos de peluche bailongos. Por último, cabe apuntar que también han emprendido proyectos por separado. En este punto llama la atención The death of Dick Long (2019), película de Scheinert también con el sello A24 sobre dos ineptos que intentan tapar las huellas del fatal suceso con un compañero (el propio director) en una noche de armas, drogas y fuegos artificiales.

