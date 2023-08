Quién es Sophia Wilde, la actriz que aterroriza y sorprende al público con su papel en 'Háblame'

De madre marfileña y padre australiano, la vida de la joven actriz Sophia Wilde, de tan solo 23 años, se desarrollaba en los suburbios de Sidney, donde se crio junto a su hermano. Allí creció viendo espectáculos de teatro, ópera y musicales junto a sus abuelos, originando que quisiera ser actriz desde su más tierna infancia.

Este amor por las artes provocó que tomara clases de interpretación durante años y terminara asistiendo al Instituto Nacional de Arte Dramático y el Teatro Australiano para Jóvenes para completar sus estudios, contando actualmente con una Licenciatura en Bellas Artes de la Actuación.

Su primer papel surgió en 2021 en la serie Edén, donde interpretó al personaje de Scout. Ese mismo año brillaría en su participación en la serie de Netflix No sabéis quién soy, donde se introdujo en el papel de Kyra durante cuatro episodios. La previa de su gran salto a la popularidad.

A comienzos de 2023, la actriz debutaba en el filme estadounidense La puerta mágica, de Jeffrey Walker, donde coincidía con la actriz Miranda Otto (El señor de los anillos), con la que ha vuelto a colaborar en su nuevo trabajo.

Háblame, el título de terror dirigido por los hermanos youtubers RackaRacka, se convertía en su primer papel protagonista en una película, donde su faceta como actriz de cine de terror dará mucho de qué hablar en los próximos meses.

En Háblame, Sophia Wilde interpreta a Mia, la protagonista de la película, una joven traumatizada con la muerte de su madre que se engancha a una forma de invocar espíritus a través de una mano embalsamada. Un curioso ritual que pondrá en peligro a los suyos cuando los entes intentan traspasar al mundo de los mortales.

Los nuevos trabajos de Sophia Wilde

"Todo el mundo tiene estos sentimientos de ser un impostor, no importa cuánto tiempo hayas estado desarrollando tu carrera”, señala pese a todo la actriz sobre su ascenso meteórico. "Estoy improvisando absolutamente y eso es realmente reconfortante. Estoy fingiendo que me lo creo hasta que lo logre".

Este mismo año, la actriz también participaba en la miniserie de época Tom Jones (nada que ver con el cantante pese a su longeva edad) y próximamente la veremos en la serie de Netflix Everything Now, donde coincidirá con actores como Niamh McCormack (The Witcher), George Greenland (Los extraños) o Stephen Fry (V de Vendetta), entre otros.

La actriz también muestra su lado más divertido en las redes sociales, donde enseña su amor por el mundo del cine y las series, mientras comparte su trabajo en el mundo de la moda, la publicidad y el teatro. Una actriz cuyo nombre comenzará a sonar con fuerza próximamente, mientras Háblame prosigue aumentando su popularidad como uno de los filmes más taquilleros de A24.

