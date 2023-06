Tráiler final de 'Háblame', la película que quiere aterrorizarte este verano invocando a los espíritus

No solo Blumhouse se ha ganado en los últimos años una merecida reputación entre los aficionados al cine de terror, también la prestigiosa A24, arrasando además en los Oscar con la fantástica Todo a la vez en todas partes, acostumbra a distribuir o alumbrar productos de calidad en lo referente a historias para ponernos los pelos de punta, por ejemplo, apadrinando las obras de Ari Aster o Ti West. Y el último grito en el género será Háblame de los hermanos Danny y Michael Philippou.

Una producción australiana en las que los gemelos Philippou debutan en el largometraje tras triunfar con sus vídeos de terror y comedia en el canal de Youtube RackaRacka, y en los que A24 ha depositado su confianza en su puesta de largo en el cine adquiriendo los derechos para su distribución en los cines estadounidenses.

A priori, el argumento no es precisamente de lo más original. Un grupo de amigos se reúnen para realizar unas sesiones de espiritismo que acabarán llevando demasiado lejos. Pero, en lugar de una tabla de ouija su medio para comunicarse con el más allá será una mano embalsamada que pertenecía a un satanista.

La sinopsis oficial también nos cuenta que cuando lleven su experiencia más allá de lo deseable, abriendo la puerta al mundo de los espíritus, se verán obligados en elegir en quién confiar, si en los vivos o en los muertos. Y viendo el tráiler definitivo, y en versión doblada al español, queda de manifiesto que nos provocará más de un escalofrío.

Protagonizada por Sophie Wilde (de la miniserie de la BBC Tom Jones), Joe Bird, Otis Dhanji, Alexandra Jensen o Miranda Otto, Háblame (Talk to Me en su título original) cosechó buenas críticas a su paso por los festivales de Sundance y el South by Southwest y se estrena el 28 de julio en Estados Unidos.

En España no tardará en llegar, la distribuidora aquí, Diamond Films, lo ha fijado para el 11 de agosto. Fecha en la que podremos comprobar, en referencia a una de las frases recogidas en la promoción del tráiler, si "de la mano nos lleva directa al infierno".

