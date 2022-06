Quédate con quien te mire como Quentin Tarantino a Brad Pitt: "Es la luz de las estrellas"

A estas alturas, lo de Brad Pitt y Quentin Tarantino ya puede calificarse como un 'bromance' con todas las letras. Puede que solo hayan rodado dos películas juntos (Malditos bastardos y Érase una vez en Hollywood), pero a ver cómo explicamos si no las palabras de amor que el cineasta le ha dedicado al actor en GQ.

En un reportaje sobre Pitt publicado por la revista (vía IndieWire), Tarantino le ha dedicado a su compadre expresiones de alto voltaje. "Lo noté cuando rodábamos Malditos bastardos", comienza. "Cuando Brad estaba en el plano, no me sentía como si estuviera mirando por el visor de la cámara. Me sentía como si estuviera viendo una película. Su presencia entre las cuatro paredes del plano bastaba para crear esa impresión".

Según Tarantino, Pitt es "una de las últimas grandes estrellas de cine", comparándole con Paul Newman, Robert Redford y Steve McQueen. "Recuerda a una estrella de cine a la antigua", prosigue. "Es una especie diferente de hombre. Y, sinceramente, no creo que puedas describir exactamente a qué se debe eso, porque es como describir la luz de las estrellas", añade.

Pero ojo, porque la cosa no se acaba con este derroche de poesía. Para colmo, Tarantino piensa que Pitt "es realmente guapo". "También es realmente masculino, y también muy enrollado: sabe de qué va esto".

"Pero lo que solo saben los directores que han trabajado con Brad y los actores que actúan frente a él, lo que realmente se le da bien, es su capacidad para entender de verdad la escena", añade Tarantino. "Tal vez no pueda decirlo en palabras, pero tiene una comprensión instintiva".

Tras semejante loa, tenemos claro que la relación Pitt-Tarantino se mantiene en mejor forma que muchos matrimonios de Hollywood. ¿Contará Quentin con su amado Brad en el décimo filme de su carrera, que según sus planes debería ser el último?

