Quentin Tarantino tiene algo que decir sobre los pies en sus películas: "Antes que yo, estaban Luis Buñuel y Hitchcock"

El fetichismo de Quentin Tarantino por los pies no es un secreto para los fans de sus películas. Uma Thurman, Bridget Fonda, Diane Kruger, Rosario Dawson, prácticamente todo el reparto femenino de Death Proof o, más recientemente, Margaret Qualley y Margot Robbie en Érase una vez en Hollywood han mostrado sus pinreles en cámara por exigencias del guion.

Tanto en Google como en redes sociales, los artículos y los memes sobre la obsesión del cineasta con esta parte del cuerpo humano se repiten, algo de lo que él es muy consciente, aunque asegura restarle importancia a los comentarios. "No me lo tomo en serio", ha asegurado en una entrevista reciente para GQ.

"Hay muchos pies en películas de muchos buenos directores", ha añadido el cineasta: "Simplemente se trata de buena dirección. Antes de mí, la persona que definía el fetichismo por el pie era Luis Buñuel, otro director de cine. Y Hitchcock fue acusado de eso, y Sofia Coppola ha sido acusada de eso". Al director no le falta razón al afirmar que otros antes que él han retratado los pies en su cine, entre ellos muchos grandes cineastas como los que él cita.

Sin embargo, es inevitable relacionar la filmografía de Tarantino con este fetichismo debido a la gran cantidad de pies que se pueden ver en primerísimo plano en sus películas.

Obsesión por los pies

La fijación que tiene Tarantino por los pies no es algo que solo sus fans, los cinéfilos o los críticos se dediquen a comentar. Sus propios actores han bromeado al respecto en alguna ocasión, como lo hizo Brad Pitt al aceptar el premio a mejor actor de reparto en los premios del Sindicato de Actores en 2020 por su papel en Érase una vez en Hollywood.

"Quiero agradecer a mis compañeros", dijo el actor en su discurso, antes de enumerar en su lista a Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, "los pies de Margot, los pies de Margaret Qualley, los pies de Dakota Fanning". "Quentin ha separado a más mujeres de sus zapatos más que la Administración de Seguridad en el Transporte", concluía.

Margaret Qualley también se ha referido a lo más que lo pasó preparando la escena que le tocó rodar descalza en este último filme del director. Recordemos que su personaje, integrante de la familia Manson, iba en coche con Brad Pitt cuando se le ocurría planta sus pies desnudos sobre el salpicadero del vehículo.

La actriz no quería mostrar sus pies en cámara: "He estado llevando medias puntas durante mucho tiempo como para que los dedos de mis pies sean presentables para que el mundo los vea". Al final, la actriz aceptó rodar la secuencia en cuestión y no se arrepiente de haberlo hecho: "Solía mortificarme mucho con mis pies, pero puede que ahora finalmente sea capaz de pasar página".

