Qué ver hoy en Netflix, HBO Max y Amazon Prime Video: sábado 5 de agosto de 2023

Entramos en agosto con un número desacostumbrado de espectadores en los cines (gracias al Barbenheimer) y con las poco realistas perspectivas de pasar un poco menos de calor, tamizada al menos con la posibilidad de huir un par de días a climas más frescos. Si esta posibilidad no se ha dado, ahí están las sempiternas plataformas de streaming como mal menor, depósito de producciones que te pueden salvar la tarde.

Sonic Prime (Netflix)

El erizo de SEGA vivió un renacimiento mediático gracias a aquella película live action que, contra todo pronóstico, no estaba nada mal. El secreto no estribaba tanto en el rediseño del erizo como en la interpretación de Jim Carrey como Robotnik. Puesto que Carrey no está en esta serie de Netflix que asciende a dos temporadas, ya parte con desventaja, pero al menos la animación se ajusta como un guante a la vertiginosa velocidad a la que vive esta mascota puramente noventera.

Dunkerque (Christopher Nolan)