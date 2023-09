Qué ver hoy en Netflix, HBO Max y Amazon Prime Video: domingo 3 de septiembre de 2023

Se ha oficiado el milagro: el live action de One Piece está bien. Pasar a imagen real un manganime tan querido, y de hechuras tan absurdas (una aventura de piratas cuyo protagonista es un luchador que puede hacerse de goma), parecía destinado al fracaso, y aún así esta temporada se las ha apañado para alzar el pabellón de Netflix en unas ligas que no parecían dársele bien. Ahí está lo ocurrido con Cowboy Bebop, adaptación carísima que no pasó de la primera temporada. O también con…

Death Note (Netflix)

Esta película también fue masacrada en su día, aun cuando dirigía un director de reputación como Adam Wingard (hoy sumido en los duelos de Godzilla vs. Kong) y había una ambición a la hora de aproximarse a la obra original. Ahora que puedes disfrutar confortablemente de One Piece, quizá te dé curiosidad regresar a aquella producción que lo empezó todo, y calibrar si todas esas críticas eran merecidas.

The Idol (HBO Max)

Puede requerir un similar esfuerzo (rigurosamente guiado por la curiosidad) el ponerse ahora mismo con The Idol. Más que nada porque esta serie cocinada entre Sam Levinson (Euphoria) y The Weeknd acaba de ser cancelada: algo que se podía esperar tras el desastre que había sido su desarrollo, las malísimas críticas y el final prematuro de su primera temporada. Pero hay quien dice que es la Showgirls de nuestro tiempo. ¿No merecería que le dieras una oportunidad?

Campeones (Amazon Prime Video)

Mucho más éxito que los títulos citados tuvo Campeones en 2018. Javier Fesser seguía alejado de la comedia surrealista por la que comenzamos a quererle, pero esta historia basada en hechos reales conquistó el corazón del público español. Hoy día tiene una secuela, Campeonex, arrasando igualmente en taquilla, y el éxito ha sido tal que ha dado pie a varios remakes a lo largo del mundo. Uno de ellos dirigido por Bobby Farrelly y protagonizado por Woody Harrelson. Eso es el éxito, ¿no?

Contratiempo (Netflix)

Y siguiendo con las propuestas tremendamente exitosas: este thriller de Oriol Paulo. Contratiempo arrasó en su día en China, cimentando el empuje comercial de Paulo en contrapartida al estrellato de Mario Casas. Que justamente, gracias a todo el prestigio recabado como actor, ha podido debutar como director en la reciente Mi soledad tiene alas, que comparte cartelera con Campeonex.

