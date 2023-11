Qué ver hoy en Netflix, HBO Max y Amazon Prime Video: domingo 12 de noviembre de 2023

Ahí donde la tenemos, los tentáculos de Netflix se expanden por muchos países más allá de EE.UU. Lo que implica que, en una medida que plataformas como HBO Max o Disney+ aún no igualan, el gigante de streaming tiene agencia para levantar proyectos de muy distinta genealogía, que vehiculen las particularidades de cada país. Así es como se ha llegado a financiar un proyecto tan idiosincrático como Temporada de huracanes, una de nuestras recomendaciones para este domingo.

Temporada de huracanes (Netflix)

Fernanda Melchor es una de las voces más rotundas de la nueva iteratura latinoamericana, junto a Alejandro Zambra desde Chile o Mariana Enríquez desde Argentina. Melchor viene de México, y en su admirable prosa cruza el habla popular con todo tipo de técnicas narrativas que nos sitúan de forma virulenta en la subjetividad de sus trágicos personajes. Es muy difícil llevar al cine algo así, pero las elogiosas críticas de este film dirigido por Elisa Miller apuntan a que lo ha logrado.

This is Us (Amazon Prime Video)



Temporada de huracanes es, en efecto, una historia cruda sobre la violencia machista pasada por el tamiz de realismo mágico: quizá una propuesta demasiado incómoda para un domingo de tranquilidad. Mucho mejor en ese caso empezar con This is Us, una serie familiar que ha conquistado a los estadounidenses gracias al carisma de sus personajes, unos giros de guion loquísimos y en general un corazón que no le cabe en el pecho, y perfila el lugar feliz en el que necesitas estar ahora mismo.

800 balas (HBO Max)

Hay otras formas de divertirse, sin tanto azúcar. A veces basta con una historia chiflada, con sustos puntuales e ideas que nos remitan tanto a clásicos de terror como a juegos de rol alargados en el tiempo. Es justo lo que le están dejando hacer a Álex de la Iglesia con 30 monedas (actualmente emitiendo su segunda temporada), y si tras el capítulo semanal te quedas con ganas de más has de recordar que tienes otro film espídico del mismo director en HBO Max: algo así como un neowestern picaresco con Sancho Gracia en estado de ídem.

Mindhunter (Netflix)

Finalmente, no has de olvidar que este fin de semana ha llegado al catálogo de Netflix El asesino. El regreso de David Fincher a lo que mejor sabe hacer: historias frías y misántropas sobre asesinos en serie. Lo que se dice un lugar feliz (análogo al de This is Us) que si quieres prolongar según disfrutes de Michael Fassbender matando gente puedes encadenar con la formidable serie que inauguró el idilio de Fincher con Netflix.

El asesino de Fincher llega al catálogo

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.