Qué ver hoy en Netflix, HBO Max y Amazon Prime Video: 2 de agosto de 2023

Es mitad de semana y necesitamos un descanso. Por suerte, las plataformas siempre tienen algo que ofrecernos y mil series, nuevas y viejas, que todavía no hemos visto. En cuanto a propuestas nuevas, es el caso, por ejemplo, de una producción inspirada en una novela de Jane Austen, que espera a ser descubierta.

Por otro lado, hoy nos reencontramos con Sheila Rubin, recordamos a los chicos de The Boys y volvemos a intentar dominar el mundo (del anime) con los seguidores de Dark Schneider. ¡No te lo pierdas!

Physical (Apple TV+)

Cada uno encuentra su vía de escape donde puede. Hace dos años, en 2021, Sheila Rubin, una ama de casa de los años 80 con una aparente vida perfecta, la encontró en el aerobic. Con una sarcástica voz interior, el deseo de huir de su vida actual con un marido que se presenta a las elecciones estatales y arrastrando unos demonios que alteran su percepción de su propio físico, este personaje interpretado por Rose Byrne vuelve con una tercera temporada.

Sanditon (Filmin)

Fans de Jane Austen, reuníos. El 1 de agosto llegaba a Filmin la serie Sanditon, basada en la última novela inacabada de la escritora. El pueblo de pescadores en el que se desarrolla la trama da nombre a esta serie sobre una mujer liberal y moderna para su época que busca reinventarse en un pueblo que está a punto de convertirse en el destino de balneario de moda.

Bastard!! (Netflix)

Del manga creado por Kazushi Hagiwara llegaba al universo del anime Bastard!!. Así conocimos la historia de Dark Schneider, quien hace 15 años, intentó dominar el mundo junto a sus seguidores, quienes fueron parados por los sacerdotes del reino de Metallicana. Ahora, sus compañeros vuelven a reunirse para un segundo asalto aunque, esta vez, liderados por el sacerdote Abigail. La segunda temporada ya está disponible en Netflix.

The Boys (Prime Video)

Aprovechamos el reciente anuncio de Generación V, el spin-off de The Boys, para recomendar esta serie a los que todavía no se hayan atrevido a verla. A todos ellos: no os culpamos, ni nosotros mismos sabemos cómo hemos sobrevivido a semejante espectáculo de sangre. Y lo peor de todo: estamos convencidos de que, si los superhéroes existiesen, seguramente serían más parecidos a estos que a los de Marvel.

