Qué ver hoy en Netflix, Amazon Prime Video y HBO Max: domingo 14 de enero de 2024

Seguramente la primera semana luego de las vacaciones de Navidad (y la primera semana del año, a secas) haya sido algo dura. La resaca festiva aún permanece con nosotros y, si bien la cartelera anda bastante plagada de estrenos interesantes (¿has visto Los que se quedan ya?, ¿y ahora?), puede que la sucesión de ingratas jornadas de trabajo haga que prefieras quedarte en casa este fin de semana. O, por lo menos, el domingo. Los domingos siempre son más agradables en compañía del streaming.

Sonic Prime (Netflix)

Y llegado el caso, ¿por qué no dedicar la tarde a maratonear Sonic Prime? El espíritu Netflix pasa por pegarse empacho de las múltiples series que pueblan su catálogo, y esta nueva aventura del erizo de Sega se presta especialmente a ello porque sus capítulos son tirando a cortitos. Además Sonic lleva unos años de gran esplendor gracias a las dos películas en acción que ha protagonizado, y a un juego reciente tan divertido como Sonic Frontiers. Así que no lo pienses más, gotta go fast!

David Holmes: El chico que sobrevivió (HBO Max)

La historia de David Holmes es poco conocida. Fue el doble que acostumbraba a trabajar con Daniel Radcliffe durante las películas de Harry Potter, y que tristemente tuvo que abandonar el trabajo cuando un accidente le dejó paralítico y postrado en una silla de ruedas. Radcliffe, por su parte, tiene una relación muy estrecha con él, que viene a ser el centro de un reciente documental muy emotivo, David Holmes: El chico que sobrevivió. Dos Harry Potters distintos con mucho que contarnos.

Reacher (Amazon Prime Video)

Los fans de las novelas de Lee Child nunca terminaron de simpatizar con el fichaje de Tom Cruise para las dos películas de Jack Reacher. Es decir, todos queremos a Cruise, pero el físico del actor de Top Gun era sensiblemente distinto al del personaje original de Child. La serie Reacher en Amazon realizó un correctivo fichando a Alan Ritchson, y no le está yendo nada mal con ello. De hecho la segunda temporada se estrenó el pasado 15 de diciembre manteniendo el apego del público.

Maestro (Netflix)

Finalmente, ¿hueles eso? Es el olor de la temporada de premios. Estamos en tiempo de Oscar, con sucesivas convocatorias allanando el camino para la gran gala de la Academia y títulos que de pronto alcanzan la primera plana mediática. Es más o menos el caso de Maestro, la gran apuesta de Netflix para los Oscar junto a La sociedad de la nieve de J.A. Bayona. Se trata del biopic de Leonard Bernstein pero, más importante aún, de la prueba de fuego de Bradley Cooper como director premiable.

