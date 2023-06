Qué ver hoy en Netflix, HBO Max y Amazon Prime Video: sábado 3 de junio de 2023

La controversia de las cuentas compartidas ha minado la imagen de Netflix, combinándose con otras cuestiones igualmente poco elogiosas como la pérdida de uno de los talentos estrella de su cantera. Mike Flanagan le ha dado a la plataforma sus mayores aplausos a través de las series de terror que ha puesto en pie, pero tras rodar la próxima The Fall of the House of Usher ha decidido marcharse a Amazon. Quizá no sea mala idea recordar por qué es una pérdida tan extrema para Netflix.

La maldición de Hill House (Netflix)

Luego de firmar una estupenda adaptación de Stephen King (El juego de Gerald) con Netflix, Flanagan se fijó en la considerada mejor novela de casas encantadas de la historia. La maldición de Hill House de Shirley Jackson, aunque Flanagan tiene las filias que tiene y la libertad de su recreación pasó por echar mano de varios rasgos extraídos de la obra de, sí, King. Por eso, seguramente, conectó tan bien con la audiencia, al punto de dar pie a una prolífica asociación que llega a su fin ahora.

No me gusta conducir (HBO Max)

¿Cómo extraer algo dramático de una situación tan inane como un cuarentón que se quiere sacar el carné de conducir? Borja Cobeaga supo cómo en esta estupenda comedia, uniéndose al actor más apropiado para convertir la anécdota en oro. Es el rostro de Juan Diego Botto, en fin, el que representa la melancolía y riqueza humana de No me gusta conducir, rodeado de Lucía Carballo, Leonor Watling o Carlos Areces.

Retrato de una mujer en llamas (Amazon Prime Video)

Céline Sciamma es lo mejor que le ha ocurrido al cine francés en años. Ya lo había demostrado en películas como Water Lilies o Tomboy, con una exquisita sensibilidad queer encuadrando el viaje a la madurez, pero terminó siendo Retrato de una mujer en llamas su película más popular. Gracias a la potencia de la premisa, al romance abrasador y a dos actrices inconmensurables: Adèle Haenel y Noémie Merlant.