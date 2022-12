Mike Flanagan se muda de Netflix a Amazon justo a tiempo de la cancelación de 'El club de la medianoche'

La asociación de Mike Flanagan con Netflix resulta ser una de las mejores cosas que le han pasado al audiovisual de terror en los últimos años. Paralelamente a que este cineasta dirigiera Oculus, Ouija: El origen del mal o Doctor Sueño, el sello que comparte con Trevor Macy (Intrepid Pictures) llegaba a un acuerdo con el gigante del streaming que inicialmente condujo a la producción de El juego de Gerald, basada en el autor fetiche de Flanagan Stephen King. Fue más tarde, sin embargo, cuando llegó lo bueno de verdad: Netflix estrenó consecutivamente La maldición de Hill House, La maldición de Bly Manor y Misa de medianoche, todas ellas series aclamadas. La crítica también recibió bien El club de la medianoche, su serie más reciente, pero algo cambió aquí.

Y es que El club de la medianoche no solo se distingue de las ficciones previas en que es una serie proyectada a más de una temporada, sino también por el hecho de que su estreno en Netflix tuvo una audiencia fatídica. Por mucho que su piloto batiera el récord Guinness de cantidad de sustos en un solo episodio, el público dio la espalda a Flanagan, y conociendo cómo se las gasta Netflix parecía evidente que la historia de El club de la medianoche iba a quedar inconclusa. Deadline ahora puede confirmarlo: Netflix ha cancelado El club de la medianoche tras una única temporada, pero lo curioso es que esto ha ocurrido apenas horas después de que Flanagan anuncie que se despide de la compañía. Junto a Macy e Intrepid Pictures, el firmante de Misa de medianoche se va a Amazon.

Amazon Studios ha firmado un acuerdo con Intrepid Pictures de varios años de duración, para que Flanagan y Macy desarrollen proyectos destinados al streaming de Prime Video. “Mike y Trevor son notables en la narración de historias de suspense que absorben a la audiencia de principio a fin”, declara Vernon Sanders, jefe de televisión de Amazon. “Nos emociona darles la bienvenida a Amazon y estamos deseando que nuestros clientes experimenten su creatividad”. Se trata de un gran fichaje para Amazon, pues solo con La maldición de Hill House en su currículum se asegura al responsable de una de las ficciones de terror más queridas de los últimos años. También de Misa de medianoche y El club de la medianoche, claro, que tuvieron una audiencia muy menor.

El club de la medianoche se basaba en la obra de Christopher Pike, y contra lo que pueda parecer no va a ser la última serie que Flanagan desarrolle con Netflix. Y es que, mucho antes de su estreno el pasado octubre, Flanagan ya trabajaba en The Fall of the House of Usher, basada en Edgar Allan Poe y con un reparto donde destaca Mark Hamill, Carla Gugino o Bruce Greenwood sustituyendo a Frank Langella tras su despido por comportamiento inapropiado en el set. Esta miniserie sí será la última que el director estrene en Netflix, mientras al margen del streaming prepara un próximo largometraje: The Season of Passage.

