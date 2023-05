Qué ver hoy en Netflix, HBO Max y Amazon Prime Video: sábado 20 de mayo de 2023

La conversación de las plataformas de streaming suele estar determinada por la novedad. Cada semana múltiples títulos llegan a los cada vez más múltiples servicios de suscripción, de forma que a veces es fácil olvidar el imponente catálogo que van construyendo a sus espaldas. Ya sea con producciones originales, adquisiciones novísimas o, bueno, clásicos. Si atraviesas el velo de la inmediatez, podrías sorprenderte de la cantidad de películas o series que aún no has visto, y que bien merecen tu tiempo.

Pulp Fiction (Netflix)

Sí, asumimos que esta ya has visto. Si felizmente no es así, nunca es tarde para sumergirte en la obra más popular de Quentin Tarantino: un clásico por el que no pasa el tiempo con los diálogos más ingeniosos jamás escritos por el de Knoxville. Prácticamente cada escena es icónica, y es un film al que volver una y otra vez para maravillarte de la inventiva del cineasta en su segundo trabajo tras Reservoir Dogs.

Reminiscencia (HBO Max)

Esta película de ciencia ficción dirigida por Lisa Joy (Westworld) cuenta con el dudoso honor de haber batido récords como film de gran presupuesto que menos recaudó en temporada pandémica. Una de las razones fue, claro, su llegada dentro del modelo híbrido salas/streaming, pero una vez disipados los titulares se revela como un film de lo más reivindicable, lleno de buenas ideas y con un aire de noir trágico que Hugh Jackman sostiene perfectamente sobre sus hombros.

Fleabag (Amazon Prime Video)

Pocas series han acaparado la fama y entusiasmo como la que integran estas dos temporadas fabulosas escritas, dirigidas y protagonizadas por Phoebe Waller-Bridge. Fleabag es un compendio irresistible de miserias humanas y ocasional ternura, tamizado por una protagonista fascinante que, cuantas más veces mira a cámara para confiarnos alguna opinión sarcástica, más espectadores se mete en el bolsillo.

Un lugar tranquilo 2 (Netflix)

La primera entrega es formidable. La segunda un poco menos, pero John Krasinski sigue dirigiendo con un brutal virtuosismo y, si te gustó Un lugar tranquilo, es casi seguro que la Parte II te resultará al menos la mitad de satisfactoria. En este caso, desde un prólogo que nos sitúa al inicio del ataque de los monstruos, apenas podrás contener el aliento ante una sucesión de set pièces que la consolidaron como una saga imprescindible del terror actual.

