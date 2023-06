Qué ver hoy en Netflix, HBO Max y Amazon Prime Video: domingo 4 de junio de 2023

Dos de las claves del éxito de Netflix, aunque hoy por hoy esté atravesando ciertos temblores, radican por un lado en la producción original y por otro en el fichaje de grandes talentos. En primer término esto ha podido llevarle a unas audiencias gigantescas, y en el segundo a un éxito algo más discreto que, al menos, atinaba a aumentar su prestigio. En las recomendaciones de hoy te traemos un ejemplo de cada caso.

Alerta roja (Netflix)

Hoy por hoy, esta comedia de acción con Dwayne Johnson, Ryan Reynolds y Gal Gadot es la película más vista de la historia de la plataforma. Teniendo en cuenta lo mucho que costó no deja de ser un alivio, y aunque las críticas no hayan respondido sigue siendo un film muy entretenido para ver durante una tarde tonta. Solo has de pasar por alto cierta escena en una plaza de toros muy cerca del bochorno.

Wonder Woman 1984 (HBO Max)

Y hablando de bochornos y Gal Gadot. Wonder Woman 1984 inauguró en su momento aquel modelo híbrido entre cines y HBO Max que Warner acuñó para sobrevivir a la pandemia, distanciándose del film original desde la ambientación ochentera y el tono. Este, extrañísimo, nos ponía frente a un Pedro Pascal intentando imitar a Nicolas Cage y a una historia que intentaba acaparar cierto espíritu de fábula. Ahora mismo no hay ninguna Wonder Woman 3 planeada, y se debe sin duda a la experiencia tan trascendental que fue esta segunda parte.

La maravillosa sra. Maisel (Amazon Prime Video)

Esta serie ambientada en la stand up comedy de los años 60 ha terminado recientemente, con los mismos aplausos que ha ido cosechando desde que empezara a emitirse en 2017. La chispeante presencia de Rachel Brosnahan, en confluencia a los guiones de Amy Sherman-Palladino, han permitido este triunfo de crítica y público, que ahora que ha terminado puedes ver a tu propio ritmo en el catálogo de Amazon.

El dragón de papá (Netflix)

Al margen de sus producciones originales, Netflix logra a cada tanto fichar a los mejores talentos. El dragón de papá surge de una colaboración con la que posiblemente sea la productora de animación más reputada a nivel europeo: Cartoon Saloon. Sin estar a la altura de una gema como Wolfwalkers, la película tiene encanto a raudales.

