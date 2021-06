¿Qué relación hay entre las películas de ‘Escuadrón suicida’?

James Gunn estuvo poco tiempo fuera de Marvel luego del despido que sufrió por unos tuits resurgidos del pasado, pero le bastó para recalar en DC y que ahí le hicieran una oferta que no pudo rechazar. Al director de Guardianes de la galaxia le propusieron poco menos que hacer la película que más le apeteciera, y Gunn pensó que un concepto como el de Escuadrón suicida, estrenada en 2016 con un enorme fracaso entre crítica y público, podría seducirle. “Me dijeron que podía mantener a todos los personajes o eliminarlos. Podía hacer un equipo completamente nuevo, algo que consideré, y me dijeron ‘puedes matar a cualquiera’”, recuerda ahora durante un reportaje de Total Film.

El cineasta acabó decantándose por un híbrido: retomar a algunos de los personajes con sus respectivos intérpretes aparecidos en el film de David Ayer, al tiempo de incorporar a multitud de antihéroes nuevos. La presencia compartida de Viola Davis como Amanda Waller, Margot Robbie como Harley Quinn, Jai Courtney como Capitán Boomerang y Joel Kinnaman como Rick Flag ha hecho cundir desde el principio una gran confusión con respecto al proyecto. ¿Se trata de una secuela? ¿Se trata de un reboot? Ni el mismo Gunn parece tenerlo claro, aunque el aire de “corrección” que tiene El Escuadrón Suicida parece evidente.

“No hay nada en ella que contradiga realmente la película de David Ayer. Creo que el film original hizo un cásting increíble, que en particular he podido utilizar. Cambié lo que quería y no arreglé lo que estaba roto”, reflexiona sobre el tema. Tal parece que Escuadrón suicida sí hizo cosas bien, aunque esto se redujera a dar forma a un elenco apropiado del que Gunn pudiera echar mano después. Aún así, parece que este tendrá que disputar focos con la cantidad de fichajes nuevos: John Cena, Idris Elba, David Dastmalchian, Peter Capaldi, Michael Rooker, Nathan Fillion, Juan Diego Botto, Taika Waititi, Pete Davidson… y su hermano Sean Gunn y Sylvester Stallone en forma de animales antropomórficos.

Ellos serán por un lado Comadreja y por otro el que apunta a ser la gran estrella de la función, King Shark, de cuyo difícil diseño Gunn también ofrecía recientemente unas palabras. Todo apunta, en definitiva, a que Warner le ha dejado una gran libertad: “El estudio estuvo muy de acuerdo con la historia desde el principio; confiaron mucho en mí a lo largo de todo el proyecto, casi hasta el punto de asustarme porque aquí realmente soy yo, al 100%. No hay nadie a quien culpar si algo sale mal, excepto a mí mismo”.

El Escuadrón Suicida llega a nuestros cines el próximo 30 de julio.

