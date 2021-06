‘El Escuadrón Suicida’: ¿Por qué crear a King Shark fue mucho más difícil que crear a Rocket?

Desde el lanzamiento del primer tráiler, Internet ha caído enamorado de King Shark. En los minutos que duraba la pieza, esta especie de tiburón antropomórfico se las apañaba para ser sumamente entrañable pese a aparecer devorando y desmembrando seres humanos. El idilio con el público fue refrendado cuando se confirmó que Sylvester Stallone le ponía voz en el doblaje original (y que se había escrito el personaje expresamente para él), aunque no supone un personaje que marque un antes y un después en la carrera de James Gunn. Al fin y al cabo, al cineasta le encanta poner en escenas personajes monstruosos que busquen el cariño del público.

En Guardianes de la Galaxia nos trajo a Groot (un árbol parlante que solo dice “soy Groot”) y a Rocket (un mapache psicópata que pilota una nave espacial), y en El Escuadrón Suicida los bicharracos adorables vienen por partida doble: está la Comadreja que interpreta el propio hermano del director, Sean Gunn, y está el susodicho King Shark. Cuya creación, por cierto, ha sido más difícil de lo que pudiera parecer, tal y como se sinceró el director durante una reciente entrevista con Games Radar. Sobre todo si se compara con el que sería el personaje más similar dentro de su carrera: el Rocket que Bradley Cooper dobla para el MCU.

¿Qué diferencia hay entre el mapache y el tiburón? “Rocket fue duro porque es difícil darle una forma humanoide a un animal, pero fue cinco veces más difícil hacerlo con un tiburón: fue un proceso muy, muy minucioso”, contesta Gunn. El motivo está claro: los mapaches tienen cuatro patas y pueden erguirse, de forma que sea relativamente fácil humanizarlos. Los tiburones, por el contrario, son animales marinos con aletas que no tienen ningún rasgo mínimamente humano. La estrategia de Gunn ha sido modélica en ese sentido (embutir a King Shark en unos fabulosos pantaloncitos), pero le costó lo suyo llegar a esa conclusión.

“Desde el punto de vista del personaje es muy distinto de Rocket y Groot porque al final, con los Guardianes, sabemos que son los buenos”, proseguía el director. “Eso no pasa en El Escuadrón Suicida. King Shark es un pez y se alimenta de seres humanos. No tiene un amor mamífero por la gente… pero quiere encajar y demostrar que es inteligente. Y no lo es”. Esta mezcla de instinto animal y estupidez promete traer risas y sangre a la película, que llega a los cines españoles el 30 de junio.

