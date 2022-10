¿Qué personajes de la serie aparecen en 'One Piece Film: Red'?

Luffy y su tripulación hacen un alto en su camino lleno de aventuras para disfrutar del concierto de Uta, una artista que cantará presencialmente por primera vez. Aun así, los peligros parecen perseguir a este grupo de piratas, pues en One Piece Film Red no todo sale como los protagonistas esperan.

El próximo 3 de noviembre, los cines de España estrenarán esta película, la 15ª de la saga y la quinta en la que participa Eiichiro Oda. Y es que la mano del autor original del manga se nota en el argumento, especialmente por el desarrollo del personaje de Uta, la cual es hija de Shanks 'El Pelirrojo'.

De hecho, la participación del mangaka también se aprecia claramente en la libertad de la historia para recuperar personajes antiguos de la serie, algo que ha sucedido bastante en los últimos filmes. Si quieres saber qué piratas, marines y agentes del Gobierno Mundial aparecen en One Piece Film Red sigue leyendo, no sin antes prepararte para los SPOILERS.

Banda del Sombrero de Paja

'One Piece Film Red'. SELECTA VISIÓN

Evidentemente, no es ninguna sorpresa que están presente los indiscutibles protagonistas de One Piece, la banda del Sombrero de Paja al completo: Luffy, Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Chopper, Robin, Franky, Brook y, también, Jimbe, el nakama más reciente, ya que esta película podría situarse en un momento indeterminado entre las sagas de Whole Cake y Wano.

Marines

Debido a lo que sucede en el filme, la Marina forman parte del argumento, algunos con un papel más importante y otros como simples apariciones, como es el caso de Sakazuki, más conocido como Akainu, almirante de la flota del cuartel general.

Coby y Helmeppo en 'One Piece Film Red'. TOEI ANIMATION

Quiénes sí intervienen de forma más activa son Coby y Helmeppo, que cobran una gran importancia. Y también aparecen el vicealmirante Momonga y los almirantes Kizaru y Fujitora.

Gobierno Mundial

Grandes cargos del Gobierno Mundial protagonizan algunas escenas, como es el caso del Gorosei (los Cinco Ancianos), que están acompañados de Rob Lucci, agente del CP0.

Del mismo modo, el antiguo CP9 al que la banda de Luffy ya se enfrentó también hace aparición, como es el caso de Kalifa, que hace un cameo puntual, y Blueno, que tiene más relevancia en la trama.

El Gorosei y Rob Lucci en 'One Piece Film Red'. TOEI ANIMATION

Y, aunque en realidad no es miembro del Gobierno Mundial, pero sí cuenta con su protección directa, también tiene alguna escena San Charlos, uno de los Nobles Mundiales (Dragones Celestiales o tenryubito) más odiados de la serie.

Piratas de Big Mom

No solo las organizaciones tienen relevancia en One Piece Film Red, también los piratas más insubordinados y peligrosos. Empezando por la banda de la yonkou Big Mom, a la cual los protagonistas se enfrentaron hace bien poco en la serie. De hecho, la propia emperatriz tiene una aparición, desde su castillo en Whole Cake, junto a algunos de sus hijos: Perospero, Smoothie, Daifuku, Amande, Nusstorte, Citron, Cinnamon, Galette y Flampe.

Brulée y Oven en 'One Piece Film Red'. TOEI ANIMATION

Pero, con una mayor importancia, también se puede ver en acción a tres hijos más: Oven, Brulée y Katakuri.

Piratas del Pelirrojo

Como reza la sinopsis de One Piece Film Red, Uta es hija de Shanks 'El Pelirrojo', otro de los yonkou y uno de los piratas más peligrosos y respetados de esta era. Por ello, no podía faltar la aparición de su banda al completo.

Los fans podrán disfrutar como nunca de Shanks y sus tripulantes más famosos: Benn Beckann, Yasopp y Lucky Roux. Pero también del resto de sus miembros: Hongo, Bonk Punch, Monster, Limejuice, Building Snake, Howling Gab y Rockstar.

Shanks en 'One Piece Film Red'. TOEI ANIMATION

Y, aunque brevemente, también se puede ver en un flashback a Makino, la camarera que los atendía en Villa Foosha, donde conocieron a Luffy.

Otros piratas

Tampoco podían faltar algunos de los aliados más queridos los protagonistas: Bartolomeo, fan acérrimo de la banda y capitán del segundo barco de la Gran Flota de los Sombrero de Paja; y Trafalgar Law, quien está acompañado de Bepo, oso polar de la raza mink que forma parte de su tripulación.

Bepo y Law en 'One Piece Film Red'. TOEI ANIMATION

Nuevos personajes

No solo son personajes ya conocidos los que forman parte de la trama de One Piece Film Red, también hay algunos nuevos. Empezando por Uta, una de las grandes protagonistas de la trama. También está Gordon, guardián de la cantante y antiguo rey de Elegia, país en el que se celebra el concierto.

Eiichiro Oda también creó a una nueva banda para esta película, los Piratas Medusa, una tripulación que intenta sembrar el mal, aunque no sean los más poderosos. Además de su capitán, Eboshi, y otros dos miembros, Hanagasa y Kaginote, el grupo cuenta con más bucaneros.

Uta y Luffy en 'One Piece Film Red'. TOEI ANIMATION

Y, por último, una de las creaciones más relevantes de la película es Tot Musica, un ¿personaje? que cobra gran importancia en el final y del que es mejor no desvelar nada para no destripar la trama.